Giữ lửa đam mê wushu giữa lòng phố thị

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, câu lạc bộ (CLB) wushu phường Xuân Hòa (TPHCM) trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người yêu thích võ thuật và rèn luyện sức khỏe. Không chỉ là nơi tập luyện, CLB còn là không gian gắn kết cộng đồng, nơi mỗi buổi tập đều tràn đầy năng lượng và sự sẻ chia.

Điểm hẹn thể thao gần gũi

Cứ đến 17 giờ 30 các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu, không gian sân tập của CLB wushu phường Xuân Hòa tại CLB thể thao Hồ Xuân Hương lại rộn ràng âm thanh của những tiếng hô dứt khoát, nhịp chân luyện quyền khoan thai xen lẫn mạnh mẽ. Hình ảnh những em nhỏ, thanh thiếu niên đến cả người lớn tuổi chăm chú tập từng động tác, hòa chung một nhịp điệu, tạo nên sức sống đặc biệt của một mô hình thể thao cơ sở.

Các thành viên CLB wushu phường Xuân Hòa tập luyện chuẩn bị cho Đại hội TDTT TPHCM 2026. Ảnh: THƯ NGUYỄN

Được thành lập với mục tiêu đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cộng đồng, CLB wushu phường Xuân Hòa đã thu hút đông đảo học viên ở nhiều lứa tuổi. Mỗi buổi tập kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, với gần 30 học viên được chia thành các nhóm: Taolu (quyền biểu diễn) với các bài quyền tay không, binh khí đề cao kỹ thuật, thần thái và tán thủ (đối kháng) mang tính thực chiến cao, kết hợp đòn thế linh hoạt nhưng đảm bảo an toàn.

Ông Thái Hồng Đông, Trưởng bộ môn Wushu phường Xuân Hòa, chia sẻ: “Wushu là môn thể thao du nhập, kết hợp hài hòa giữa võ đạo, nghệ thuật và bản lĩnh. Mỗi động tác đều hàm chứa tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và lòng đam mê. Đặc biệt, với trẻ em, wushu giúp tăng cường sự dẻo dai, phát triển hệ cơ xương khớp và rèn luyện tinh thần vượt khó từ sớm”.

Em Nguyễn Chí Hào (14 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa) chia sẻ rằng, sau gần 2 năm gắn bó với CLB, em không chỉ khỏe hơn mà còn tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. “Những động tác tưởng chừng đơn giản, nhưng càng luyện tập lại càng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung mới luyện thành, luyện tập đã giúp em trưởng thành hơn từng ngày”, Chí Hào nói thêm.

Rèn thân thể, luyện ý chí

Để đạt được sự tiến bộ, mỗi học viên đều bắt đầu từ những bước cơ bản nhất: tấn, đấm, đá, chưởng… Từng động tác nhỏ được lặp đi lặp lại qua thời gian, dần trở nên nhuần nhuyễn và mang dấu ấn cá nhân. Hành trình ấy không chỉ rèn luyện thể lực mà còn là thử thách ý chí, sự bền bỉ và khả năng làm chủ bản thân.

Chính sự linh hoạt trong phương pháp giảng dạy giúp mỗi học viên phát huy được thế mạnh riêng, đồng thời cảm nhận rõ rệt sự tiến bộ của mình. Em Huỳnh Minh Khôi (13 tuổi, ngụ phường Phú Định), người đã gắn bó với CLB 5 năm và đoạt nhiều giải thưởng cấp thành phố lẫn quốc gia, hào hứng: “Tập môn này giúp em tự tin trước đám đông, có sức khỏe và tinh thần mạnh mẽ. Ở nội dung trường quyền, đao côn mà em đang theo đuổi, những kỹ thuật khó như bay đá, em phải luyện 1-2 năm mới thành thục”.

Ở góc sân khác, em Lưu Dương Bảo Long (14 tuổi) đang chậm rãi đi bài Thái cực quyền chia sẻ: “Bài tập chậm nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn, chịu mỏi. Nhờ vậy em học được cách kiên nhẫn, kiểm soát cơ thể và giữ sự bình tĩnh trong mọi tình huống”.

Bằng sự tận tâm của đội ngũ huấn luyện viên cùng tinh thần học tập nghiêm túc của học viên, CLB wushu phường Xuân Hòa ngày càng khẳng định vai trò của mình trong phong trào thể thao cơ sở. Không ít gương mặt xuất sắc đã được tuyển chọn vào các đội năng khiếu, đội tuyển trẻ, góp phần mang về thành tích cho thể thao TPHCM. Bên cạnh đó, CLB còn tích cực tham gia các chương trình biểu diễn, sự kiện văn hóa, góp phần đưa hình ảnh wushu đến gần hơn với cộng đồng. Mỗi màn biểu diễn không chỉ là sự phô diễn kỹ thuật mà còn là cách kể một câu chuyện về ý chí, bản lĩnh và niềm đam mê.

Huấn luyện viên Nguyễn Thị Thảo Nguyên, phụ trách nhóm Taolu, cho biết: “Dựa vào thể trạng và tố chất, mỗi học viên sẽ được định hướng bài tập phù hợp. Ví dụ người có hình thể mềm mại, mảnh khảnh có thể tập Thái cực quyền, còn người nhanh nhẹn, dẻo dai thì tập trường quyền, kiếm, thương. Trong khi những người có thể lực tốt sẽ tập nam quyền, nam đao, nam côn...”.

NGUYỄN ANH