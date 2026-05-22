Hầu hết hồ sơ, thủ tục ở xã Long Hải được giải quyết đúng hẹn

Ngày 22-5, đoàn giám sát của HĐND xã Long Hải (TPHCM) đã có buổi làm việc về công tác giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công.

Bà Nguyễn Thị Cẩm Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã chủ trì buổi giám sát

Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Hải, trong quý 1-2026 (từ ngày 2-1 đến 31-3), đơn vị tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, phát huy hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, Trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 3.319/3.550 hồ sơ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ hơn 93%; số hồ sơ còn lại chưa đến hạn giải quyết, không phát sinh hồ sơ trễ hẹn.

Đoàn giám sát tìm hiểu hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất tại trung tâm



Hiện Trung tâm đang thực hiện 372 thủ tục hành chính, trong đó có 239 thủ tục được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 120 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

Vừa qua, đơn vị đã biên soạn, thiết kế mô hình “Sổ tay hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến” dưới dạng bảng mã QR tổng hợp. Với tính năng này, người dân chỉ cần quét mã QR để tiếp cận 43 thủ tục hành chính thiết yếu thuộc 7 lĩnh vực: hộ tịch, chứng thực, đất đai, xây dựng, hộ kinh doanh, nội vụ, y tế - giáo dục. Tiện ích này giúp người dân có thể chủ động thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà mà không cần đến trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Kiểm tra danh sách văn bản, thủ tục hành chính trong phạm vi giải quyết

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Thị Cẩm Yến - Phó Chủ tịch HĐND xã, trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức Trung tâm trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công thời gian qua, nhất là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; phát huy hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, đoàn công tác cũng lưu ý đội ngũ cán bộ, công chức của Trung tâm cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

