Thêm “lá chắn” cho người thuê trọ

Tối 21-5, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Điền (TPHCM) phối hợp tổ chức ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Mô hình triển khai tại Nhà trọ Bùi Minh Tâm với sự tham gia của 16 hộ thuê, nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho người thuê trọ với các tiêu chí về nơi ở văn minh, không bạo lực gia đình, không xâm hại trẻ em và nâng cao ý thức pháp luật cho người dân.

Tặng quà cho các hộ khó khăn trong khu nhà trọ

Theo đó, khu nhà trọ được trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy, thành lập tổ quản lý gồm 5 thành viên để theo dõi, hỗ trợ và kết nối người dân trong quá trình lưu trú tại đây. Chủ nhà trọ, tổ quản lý và người thuê trọ cũng cùng ký cam kết thực hiện các tiêu chí bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Tại lễ ra mắt, Công an xã thực hiện tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống tội phạm và phổ biến các quy định liên quan đến an ninh trật tự cho người ở trọ. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên xã trao tặng 31 phần quà (trị giá 4,5 triệu đồng) đến các hộ dân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại khu nhà trọ.

NHƯ ANH

