Xã Long Điền vận động được hơn 6 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo

Ngày 22-5, Hội Chữ thập đỏ xã Long Điền (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đề ra nhiều chỉ tiêu trọng tâm về công tác nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội.

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ xã Long Điền nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 thành viên ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2021-2026, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh, khó khăn kinh tế - xã hội và quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Chữ thập đỏ xã Long Điền vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và hỗ trợ an sinh xã hội.

Sau hợp nhất, toàn xã hiện có 23 chi hội với 560 hội viên và 18 tình nguyện viên; trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 101 hội viên.

Nhiệm kỳ qua, các phong trào nhân đạo của xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội đã trao tặng 794 phần quà cho hộ nghèo, người khó khăn; duy trì gian hàng quần áo miễn phí; tổ chức nhiều đợt “Suất ăn 0 đồng”, phục vụ hơn 10.000 lượt người yếu thế.

Ngoài ra, Hội còn trao 3 suất học bổng, hỗ trợ 15 xe lăn, xe lắc, xây dựng 2 nhà tình thương và trợ giúp thường xuyên cho 5 trường hợp khó khăn đặc biệt.

Trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, gần 11.000 lượt người được khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc và cắt kính miễn phí; 200 thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ cho hội viên và người dân khó khăn.

Phong trào hiến máu tình nguyện đạt kết quả tích cực với 3.335 đơn vị máu được tiếp nhận, đạt 101% kế hoạch. Đồng thời, Hội vận động được 2 trường hợp đăng ký hiến giác mạc, hiến mô và 1 trường hợp đăng ký hiến xác vì mục đích nhân đạo.

Tổng giá trị các hoạt động công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ đạt trên 6 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò kết nối nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái tại địa phương.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên; Ban Thường vụ gồm 7 thành viên và Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Đồng thời bầu 1 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

SA HUỲNH