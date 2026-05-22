Nông dân tự tin đưa sản phẩm vươn xa

TPHCM đang hướng tới nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao và phát huy vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Nhiều mô hình đã cho “trái ngọt”, mang lại hiệu quả thiết thực cho kinh tế nông thôn.

Cây trái cho giá trị lớn

Ít ai ngờ có một ngày, các loại nông sản bình dân như rau má, diếp cá, tía tô… của một doanh nghiệp startup còn non trẻ có thể chinh phục được những thị trường khó tính. Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Ngọc Hương (37 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt, trụ sở tại xã Tân An Hội.

Chị Hương kể, trước đây, tại TPHCM, khi chưa ai nghĩ đến lấy cây, lá rau má mang đi làm bột để thay thế cho rau tươi và bán với giá cả triệu đồng mỗi kg thì dự án khởi nghiệp của chị bị cho là “không bình thường”. Dù vậy, chị vẫn quyết làm. Con đường mà chị cùng các cộng sự chọn phát triển là theo mô hình khép kín “trang trại - chế biến - trực tiếp phân phối”.

Chị Nguyễn Ngọc Hương (giữa), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt, trong một lần xuống đồng cùng nông dân

Khác với cách làm truyền thống là phơi nắng hoặc chế biến gia nhiệt khiến dinh dưỡng của rau má bị mất đi rất nhiều, doanh nghiệp của chị áp dụng công nghệ mới là sấy lạnh. Công nghệ này giúp giữ lại hương vị nông sản gần như nguyên vẹn. Từ sản phẩm chủ lực là bột rau má, chị Hương đã phát triển thêm nhiều loại sản phẩm khác, như bột diếp cá, bột chùm ngây, bột tía tô, bột lá sen và bột trà xanh.

Cuối năm 2019, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt xuất khẩu chính ngạch lô hàng đầu tiên sang Hà Lan với 10.000 sản phẩm. Chỉ sau một năm, đơn hàng tăng gấp đôi. Đến nay, sản phẩm bột rau má Quảng Thanh đã hiện diện tại nhiều quốc gia châu Âu, đồng thời thâm nhập thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Á. Đến năm 2026, 5 dòng bột rau do doanh nghiệp của chị Hương sản xuất được công nhận OCOP 4 sao của TPHCM. Doanh nghiệp hiện đang hợp tác với hơn 10 hộ nông dân trên diện tích liên kết gần 20ha, tạo việc làm cho hơn 30 lao động.

Chị Liêu Thị Kim Phượng (40 tuổi, quê TPHCM) từng theo học tại Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Năm 2018, nhận ra tiềm năng của giống hoa lan Dendro ở Việt Nam, chị Phượng mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình lai tạo giống hoa này. Cuối năm 2020, Hợp tác xã nông nghiệp Vườn Lan Việt đã được hình thành tại phường Phước Long, do chị Phượng điều hành, nhằm chia sẻ mô hình trồng lan Dendro đến nhiều người hơn.

Chị Phượng đã lai tạo được hơn 200 mặt bông, đặc biệt là các dòng Dendro nắng, Dendro màu, Dendro chớp… Đến nay, ngoài 11 thành viên ban đầu, Hợp tác xã nông nghiệp Vườn Lan Việt còn thu hút nhiều thành viên hợp tác, phân bổ ở các tỉnh An Giang, Đồng Tháp.

Chuyển giao công nghệ cho nông dân

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, xã Minh Thạnh đã đi một quãng đường dài để trở thành “vành đai xanh” phía Bắc của TPHCM. Những cánh đồng lớn, những trang trại dưa lưới nhà màng… đã dần thay thế cho lối canh tác cũ.

Ông Bùi Thiện Trúc là một nông dân nổi bật trong sản xuất kiểu mới tại địa phương. Trong số gần 100ha đất hiện nay của gia đình, ông Trúc đang canh tác 13ha bưởi da xanh, 10ha sầu riêng (thu hoạch khoảng 70 tấn/năm), 3ha mít, 20ha cao su, cùng nhiều loại cây khác như xoài, mận… Nhờ sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm của ông được đánh giá cao về chất lượng, mở ra nhiều cơ hội liên kết tiêu thụ và xuất khẩu. Mỗi năm, trang trại của ông cho doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Ngọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Thạnh, cho biết đang tích cực phối hợp với một số đơn vị chuyên môn để mở các lớp đào tạo về nông nghiệp số, hướng dẫn bà con cách đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử và xây dựng mã vùng trồng. Mục tiêu của xã là mỗi nông dân đều trở thành một chuyên gia trên chính thửa ruộng của mình.

Về định hướng phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh thông tin, thành phố sẽ đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao và các tiến bộ kỹ thuật; nhân rộng các vùng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh; tăng cường truy xuất nguồn gốc các sản phẩm cây trồng chủ lực nhằm đẩy mạnh kết nối các bên tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp.

Ngành nông nghiệp thành phố cũng sẽ đẩy mạnh cấp mới và quản lý mã số vùng trồng; mở rộng áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, sinh học và quy trình sản xuất tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng. Mục tiêu là hình thành mạng lưới khu nông nghiệp công nghệ cao với vai trò là trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao công nghệ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các dự án công nghệ cao trong lĩnh vực giống, chế biến, bảo quản, môi trường và tái sử dụng phụ phẩm… Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Bùi Minh Thạnh

