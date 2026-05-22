Hơn 1.000 vị trí đang cần tuyển tại Ngày hội việc làm ở phường Tam Thắng

Chiều 22-5, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Ngày hội Tư vấn và giới thiệu việc làm năm 2026 với chủ đề “ Lan tỏa cơ hội - Kết nối thành công” , thu hút hơn 60 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và tổ chức tham gia tuyển dụng hơn 1.000 vị trí việc làm.

Theo UBND phường Tam Thắng, ngày hội được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề, du học và xuất khẩu lao động ngày càng tăng của người dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên và học sinh cuối cấp. Chương trình đồng thời góp phần cung cấp thông tin chính thống về thị trường lao động, kết nối doanh nghiệp với người lao động và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Bà Bùi Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng phát biểu khai mạc ngày hội việc làm

Tham gia tuyển dụng là các doanh nghiệp của các lĩnh vực: khách sạn - nhà hàng, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, cơ khí, điện lạnh, sản xuất công nghiệp, tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Nhu cầu tuyển dụng trải rộng từ lao động phổ thông đến lao động kỹ thuật cao, trình độ cao đẳng, đại học với nhiều vị trí như nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên hành chính văn phòng, chuyên viên tư vấn tài chính, kỹ sư cơ khí, kỹ thuật chế tạo…

Các em học sinh tham khảo nghề lập trình và chế tạo máy.

Học sinh tìm hiểu các lĩnh vực nghề nghiệp để định hướng tương lai

Ngoài hoạt động tuyển dụng trực tiếp, các cơ sở giáo dục còn tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu chương trình đào tạo và du học tại Úc, Mỹ, Canada, Đức; đồng thời cung cấp thông tin về các chương trình xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Người lao động cũng được tư vấn các chính sách pháp luật, chế độ hỗ trợ liên quan đến việc làm và bảo hiểm.

Điểm nhấn của chương trình là tọa đàm “Thị trường thực – Giá trị thực” với sự tham gia của lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tam Thắng cùng các doanh nhân, chuyên gia nhân sự. Tại đây, nhiều nội dung về xu hướng thị trường lao động, kỹ năng viết CV, lựa chọn nghề nghiệp và tinh thần khởi nghiệp được chia sẻ, giúp người lao động và giới trẻ có thêm định hướng phát triển nghề nghiệp trong thời gian tới.

NGUYỄN NAM