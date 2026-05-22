Ra mắt Trung tâm Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực số tại phường Tân Sơn Nhất

Hội Tin học TPHCM (HCA) vừa khai trương Trung tâm Đào tạo HCA tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Tân Sơn Nhất, nhằm thúc đẩy phong trào bình dân học vụ số, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia và viện – trường trong đào tạo nhân lực số.

Đại diện Sở KH-CN TPHCM tham quan Trung tâm đào tạo HCA

Trung tâm đào tạo HCA được thành lập với định hướng trở thành nền tảng kết nối giữa HCA, các doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và viện – trường thông qua các chương trình đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó, góp phần lan tỏa tri thức công nghệ, hỗ trợ người học nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường gắn kết giữa nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng trong hệ sinh thái công nghệ.

Theo HCA, Trung tâm sẽ tập trung triển khai các chương trình đào tạo ngắn hạn và chuyên sâu về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, AI, cùng các chuyên đề ứng dụng công nghệ. Nội dung đào tạo được thiết kế phù hợp với nhiều nhóm đối tượng như doanh nghiệp, hội viên HCA, sinh viên, giảng viên, cán bộ cấp phường - xã...

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA phát biểu tại buổi lễ

Ông Đoàn Văn Đủ, Chủ tịch UBND phường Tân Sơn Nhất, nhận định, việc hình thành một không gian đào tạo thực hành, kết nối tri thức và phát triển nguồn nhân lực công nghệ ngay tại địa phương có ý nghĩa rất thiết thực. Đây không chỉ là không gian để doanh nghiệp, viện – trường và cộng đồng công nghệ tiếp cận các chương trình đào tạo sát thực tiễn, mà còn là cơ hội để địa phương thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao kỹ năng số, xây dựng chính quyền số và công dân số.

Đại diện HCA ký kết biên bản hợp tác với các đối tác chiến lược

Tại lễ khai trương, HCA đã ký kết biên bản hợp tác với 6 đối tác chiến lược gồm: Viện Khoa học quản trị nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (IHRAI), Canva Việt Nam, Công ty TNHH Wilson A.I Việt Nam, Công ty TNHH Truyền thông Tạp kỹ TRÍHD ASIA, Câu lạc bộ Doanh nghiệp tư vấn TPHCM và Công ty Cổ phần Tiên phong CDS. Các bên sẽ phối hợp xây dựng, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số và năng lực ứng dụng công nghệ cho học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch HCA, cho biết, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số đang thay đổi từng ngày. Dù phần mềm có thông minh hay giải pháp có hiện đại đến đâu, mọi giá trị công nghệ cũng sẽ trở nên vô nghĩa nếu con người không thể theo kịp. Chính vì vậy, Trung tâm Đào tạo HCA được định hướng trở thành môi trường đào tạo sát thực tiễn, nơi hội tụ và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ doanh nghiệp.

