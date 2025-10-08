FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Sau quyết định của FTSE Russell, dự báo sẽ có hàng tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới.

Rạng sáng ngày 8-10 theo giờ Việt Nam (sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa phiên 7-10), FTSE Russell đã công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu FTSE tháng 9/2025. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ "thị trường cận biên" lên "thị trường mới nổi thứ cấp".

Ngày có hiệu lực dự kiến là 21-9-2026, sau khi FTSE Russell tiến hành đánh giá giữa kỳ vào quý III-2026.

Đợt đánh giá nhằm xác định Việt Nam đã đạt được tiến triển đủ lớn trong việc mở rộng khả năng giao dịch thông qua các công ty chứng khoán toàn cầu. Đây là yếu tố quan trọng để hỗ trợ việc mô phỏng chỉ số và đáp ứng nhu cầu của cộng đồng đầu tư quốc tế.

Theo FTSE Russell, trước đây Việt Nam chưa đáp ứng 2 tiêu chí quan trọng, gồm “chu kỳ thanh toán (DvP)” và “chi phí phát sinh liên quan đến giao dịch lỗi thanh toán”.

Cả 2 yếu tố này đều bị đánh giá ở mức hạn chế. Đến tháng 11-2024, Việt Nam đã triển khai mô hình giao dịch cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền (Non Pre-funding solution - NPS). Bên cạnh đó, một quy trình xử lý giao dịch lỗi thanh toán cũng đã được thiết lập nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường.

FTSE Russell ghi nhận những tiến bộ đáng kể của cơ quan quản lý Việt Nam trong việc cải thiện hệ thống và xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của "thị trường mới nổi thứ cấp".

HĐQT chỉ số FTSE Russell (IGB) cũng xem xét ý kiến về việc khả năng tiếp cận các nhà môi giới toàn cầu tại Việt Nam còn hạn chế. Dù không phải điều kiện bắt buộc để được nâng hạng, FTSE vẫn nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư toàn cầu có thể mô phỏng chỉ số.

Vì vậy, việc cải thiện khả năng tiếp cận các nhà đầu tư toàn cầu là yếu tố thiết yếu để quá trình nâng hạng có thể được tiến hành trọn vẹn.

FTSE Russell cũng ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng mô hình cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài giao dịch trực tiếp với các công ty chứng khoán toàn cầu, qua đó tiệm cận chuẩn mực quốc tế, giảm rủi ro đối tác và tăng niềm tin của nhà đầu tư thông qua các kênh trung gian đáng tin cậy.

Theo giới phân tích, việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. FTSE Russell sẽ tiếp tục các cải thiện của Việt Nam và tham vấn cộng đồng đầu tư quốc tế trước kỳ rà soát tháng 3-2026, nhằm bảo đảm việc nâng hạng được thực hiện đúng lộ trình vào tháng 9-2026.

HẢI PHONG