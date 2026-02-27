TPHCM: 6 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) vừa tiếp nhận 6 trường hợp bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Ngày 27-2, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa tiếp nhận 6 trường hợp cấp cứu rải rác trong ngày, nghi ngộ độc thực phẩm.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Quân y 175

Các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, một số trường hợp sốt cao đến 39°C, dấu hiệu mất nước. Ê-kíp cấp cứu xử trí theo phác đồ và theo dõi sát diễn biến người bệnh.

Khai thác dịch tễ ban đầu cho thấy, các bệnh nhân sử dụng bánh mì tại cùng một cơ sở kinh doanh trước khi xuất hiện triệu chứng. Người bệnh thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, độ tuổi dao động từ 30 đến 63 tuổi.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, có trường hợp hạ kali máu gây biểu hiện co cơ. Hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp biến chứng nặng.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175

Sau xử trí ban đầu, 2 bệnh nhân được xuất viện và theo dõi tại nhà; các trường hợp còn lại tiếp tục điều trị tại khoa bệnh.

GIAO LINH