Bệnh viện Bình Dân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; PGS-TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, hơn 70 năm qua, trong tâm thức người dân TPHCM và cả nước, y hiệu “Ngoại khoa Bình Dân” đã trở thành biểu tượng của uy tín và chất lượng trong phẫu thuật.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bệnh viện Bình Dân

Bệnh viện tự hào là “cái nôi” của ngành ngoại khoa phía Nam - nơi khởi nguồn của nhiều kỹ thuật tiên phong, những ca đại phẫu và các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, thực tiễn cao, góp phần nâng tầm ngoại khoa Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân

Thời gian tới, Bệnh viện Bình Dân sẽ xây dựng bệnh viện thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng quản trị và trải nghiệm của người bệnh. Bên cạnh đó, thành lập Trung tâm Phẫu thuật và đào tạo Robot; đồng thời tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác quốc tế.

“Chúng tôi kiên định xây dựng môi trường học thuật năng động, nơi ươm mầm những thế hệ bác sĩ ngoại khoa toàn diện, vững chuyên môn, giàu y đức, có bàn tay vàng và trái tim nhân hậu”, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng nói.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết và đồng chí Dương Anh Đức trao Bằng khen của Thủ tướng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân được trao Huân chương Lao động hạng Ba, 17 cá nhân của bệnh viện vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Đặng Minh Thông và đồng chí Nguyễn Văn Dũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cùng ngày, Bệnh viện Bình Dân đã khai trương tòa nhà trung tâm. Công trình được khởi công từ tháng 10-2021 và đi vào vận hành cơ bản từ tháng 2-2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao cơ sở vật chất và chất lượng phục vụ. Tòa nhà Trung tâm Bệnh viện Bình Dân Với tổng vốn đầu tư hơn 340 tỷ đồng, tòa nhà trung tâm mới của Bệnh viện Bình Dân bao gồm 8 tầng nổi và 2 tầng hầm trên tổng diện tích sàn 20.000 m2. Tòa nhà được quy hoạch một cách khoa học để tối ưu hóa công năng sử dụng, bao gồm: 240 giường nội trú hiện đại; khu phòng mổ Hybrid tiên tiến, được trang bị những công nghệ hiện đại nhất; khu Hồi sức Tích cực – Chống độc (ICU) và 41 phòng khám ngoại trú.

