AI đang tái định hình an ninh mạng toàn cầu

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi diện mạo an ninh mạng toàn cầu, các tổ chức cần phải thích ứng chiến lược bảo mật để hỗ trợ khả năng phục hồi và tăng trưởng số bền vững.

Sáng 7-4, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) và Check Point Software Technologies phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề “Bảo mật trong kỷ nguyên AI - Chiến lược hình thành tương lai số”.

Trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh mẽ và trở thành hạt nhân của nền kinh tế số, vấn đề an toàn không gian mạng đang đặt ra những thách thức chưa từng có. AI không chỉ là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu hóa vận hành, mà còn vô tình tạo ra những kẽ hở bảo mật mới khi hệ thống dữ liệu ngày càng trở nên kết nối và phức tạp.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Trưởng Ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân NCA nhận định: ở góc độ bảo đảm an ninh quốc gia, AI hiện đang đặt ra nhiều thách thức chiến lược.

Đó là vấn đề bảo vệ chủ quyền dữ liệu, vấn đề phụ thuộc vào các nền tảng và công nghệ nước ngoài, cũng như yêu cầu bảo vệ chính các hệ thống AI, vốn đang trở thành mục tiêu tấn công mới. "AI không chỉ là công cụ, mà đang trở thành một yếu tố định hình lại không gian an ninh mạng và an ninh quốc gia. Việc chủ động nắm bắt, làm chủ và bảo đảm an toàn cho các công nghệ AI sẽ là yếu tố quyết định đối với sự phát triển bền vững và an toàn của mỗi quốc gia trong tương lai”, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân cho rằng, về mặt chính sách có 2 khía cạnh không thể tách rời nhau. Trước hết là Security for AI (bảo vệ chính AI). AI được ví như một "bộ não" tham gia vào quá trình ra quyết định. Nếu dữ liệu đầu vào bị "đầu độc" hoặc làm sai lệch, AI sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, thậm chí dẫn đến thảm họa. Vì vậy cần phải bảo vệ chính các hệ thống, mô hình AI trong quá trình phát triển. Thứ hai là AI for Security (dùng AI để bảo vệ); cần sử dụng năng lực xử lý và nhận diện nhanh chóng của AI để ứng phó với các cuộc tấn công mạng.

