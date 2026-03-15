Ấm tình đồng hương nơi đất khách

Giữa những biến động từ chiến sự Trung Đông đẩy giá năng lượng và chi phí sinh hoạt tại châu Âu lên cao, cộng đồng người Việt lại một lần nữa chứng minh trong gian khó, sức mạnh lớn nhất không nằm ở những con số tài chính, mà nằm ở sự ấm áp của tình đồng bào.

Cửa hàng tạp hóa của người Việt tại khu Little Hanoi, Trung tâm thương mại Sapa, Cộng hòa Czech. Ảnh: Nam Vinh

Bình ổn giá hàng Việt

Tại khu Lichtenberg (Berlin, Đức), quán ăn của anh Nguyễn Văn Tuấn vẫn tấp nập khách ra vào và giá vẫn bình ổn dù giá gas đã tăng gấp rưỡi sau những biến động tại vùng Vịnh. Thay vì đơn độc đối phó với hóa đơn năng lượng leo thang, anh Tuấn cùng nhóm 10 chủ nhà hàng Việt trong khu vực đã lập một nhóm chat mang tên “Bếp Việt xanh”. Ở đó, họ chia sẻ cho nhau từ địa chỉ nhập thực phẩm giá bình ổn đến cách lắp đặt hệ thống sưởi thông minh để tối ưu hóa chi phí.

“Nếu mua lẻ, mỗi bát phở có thể phải tăng thêm 3-4 EUR mới đủ bù lỗ, nhưng nhờ chúng tôi cùng nhau gom đơn nhập hàng lớn và chia sẻ kinh nghiệm vận hành, mức giá vẫn được giữ ở mức vừa phải để bà con mình và khách bản địa dễ chấp nhận”, anh Tuấn phấn khởi cho biết. Sự chủ động này không chỉ giúp các hộ kinh doanh đứng vững trước mức lạm phát thực phẩm gần 10% của khu vực Liên minh châu Âu (EU), mà còn tạo ra một mạng lưới bảo trợ lẫn nhau đầy hiệu quả.

Tại khu Little Hanoi, thuộc Trung tâm Thương mại Sapa (Praha, Cộng hòa Czech), câu chuyện về những chiếc container phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng khiến cước phí tăng đã không còn là nỗi lo đơn lẻ. Các đại lý thực phẩm lớn tại đây đã cùng nhau thực hiện chiến dịch “Bình ổn giá hàng Việt”. Ông Lâm, một chủ đại lý lâu năm, chia sẻ: “Hàng về chậm hơn 2 tuần, chi phí hậu cần tăng 25%, nhưng chúng tôi chấp nhận giảm bớt lợi nhuận, chia sẻ kho bãi cho các tiểu thương nhỏ hơn để hạt gạo, chai nước mắm Việt vẫn đến với bữa ăn của nhiều hộ gia đình”.

Những bao gạo, gói gia vị quê hương chính là cầu nối duy trì hơi ấm bữa cơm Việt trong từng gia đình giữa mùa đông châu Âu khắc nghiệt. Chính sự hy sinh lợi ích cá nhân của những doanh nghiệp lớn đã giúp cộng đồng giảm bớt gánh nặng chi tiêu trong giai đoạn dầu thô đạt ngưỡng 115 USD/thùng. Ngoài ra, những nhóm chat cộng đồng giờ đây không chỉ là nơi hỏi thăm, mà trở thành những trạm thông tin giúp các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận với các nguồn thực phẩm giá bình ổn.

Lan tỏa yêu thương

Câu chuyện giúp nhau còn lan tỏa đến những người trẻ. Tại Paris, Pháp, hội sinh viên Việt Nam đã phối hợp với các chủ cửa hàng tạp hóa thực hiện chương trình “Giỏ hàng đồng hành”. Minh Anh, một sinh viên đang vất vả với tiền vé máy bay về nước tăng cao, xúc động kể về lần ghé tiệm tạp hóa gần nhà: “Bà chủ biết sinh viên đang phải thắt lưng buộc bụng nên luôn dành riêng một khu vực rau củ, thực phẩm tươi giảm giá sâu cho chúng em. Có khi còn tặng thêm gói quà, kèm lời dặn: Khó thì bảo cô, đừng để bị đói”. Không chỉ là vật chất, những lời hỏi han, những buổi “nấu cơm chung” để tiết kiệm điện nước của các bạn sinh viên, hay việc các gia đình Việt trẻ đón những người mới sang vào ở cùng để chia sẻ tiền phòng, đã biến châu Âu xa xôi trở nên gần gũi như một mái nhà chung.

Chiến sự có thể làm những hành trình bay trở nên dài hơn, có thể khiến giá thực phẩm nhảy số, nhưng không thể làm lạnh đi trái tim người Việt. Chính sự linh hoạt, kiên cường và trên hết là tinh thần “lá lành đùm lá rách” đã trở thành lá chắn vững chãi nhất, giúp cộng đồng người Việt tại châu Âu hiên ngang đi qua những biến động của thời cuộc, viết nên một câu chuyện đẹp về tình người nơi viễn xứ.

Đầu năm 2026, một Biên bản ghi nhớ (MOU) quan trọng đã được ký kết giữa Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Berlin (VBAB) và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vương quốc Anh (VBUK). Các bên cho rằng việc liên kết giữa hai hội doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế châu Âu còn nhiều biến động. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt tại châu Âu tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng mạng lưới và tận dụng tốt hơn các cơ hội kinh doanh trong khu vực.

MINH LÝ