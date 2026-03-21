Thiết bị tạo xoáy lửa đốt vệt dầu loang

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Texas A&M (Mỹ) vừa phát triển thành công thiết bị tạo lốc xoáy lửa giúp đốt cháy 95% vệt dầu loang trong các sự cố tràn dầu.

Thử nghiệm tạo xoáy lửa (ẢNH: TEXAS A&M)
Theo giáo sư kỹ thuật hàng không vũ trụ Elaine Oran, đồng chủ trì nghiên cứu, đây là lần đầu tiên có nhóm nghiên cứu nghĩ đến việc sử dụng lốc xoáy lửa để khắc phục sự cố tràn dầu.

Để tạo ra lốc xoáy lửa, các nhà nghiên cứu đã xây dựng một cấu trúc hình tam giác cao 4,8m có chức năng xoáy luồng không khí xung quanh cột lửa bốc lên từ một vũng nước phủ dầu thô.

Không khí đi vào và xoáy quanh ngọn lửa, thúc đẩy ngọn lửa bùng lên thành một cơn lốc xoáy lửa cao 4,7m, có khả năng đốt cháy nhiên liệu nhanh hơn 40% so với các đám cháy tại chỗ thông thường.

Bí quyết thành công của kiểu đốt xoáy nằm ở chỗ nó có thể cung cấp dòng oxy liên tục dọc theo cột lửa.

VIỆT LÊ

