Cuộc đua phát triển “trợ lý mua sắm AI”

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thông qua tìm kiếm và nhắn tin đang có dấu hiệu chững lại, “trợ lý mua sắm AI” được xem là mô hình thương mại thế hệ mới, vượt xa thương mại điện tử truyền thống, vốn yêu cầu người dùng phải trực tiếp thao tác từng khâu.

Công ty OpenAI (Mỹ) vừa thông báo đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Shinsegae (Hàn Quốc) nhằm xây dựng hệ sinh thái mua sắm dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). “Trợ lý mua sắm AI” có khả năng tự động thực hiện tìm kiếm sản phẩm, so sánh, đề xuất và thanh toán thay mặt người dùng thông qua đối thoại. Với AI tạo sinh, khách hàng chỉ cần sử dụng ngôn ngữ để hệ thống tự động xử lý toàn bộ quy trình tiêu dùng.

Cuộc đua giữa Naver và Kakao trong lĩnh vực "trợ lý mua sắm AI" Ảnh: BigGo Finance

Shinsegae dự định triển khai trợ lý ảo có khả năng cá nhân hóa danh mục sản phẩm dựa trên sở thích và lịch sử mua hàng của từng khách hàng tại hệ thống siêu thị Emart, trước khi mở rộng ra các trung tâm thương mại và nền tảng trực tuyến. Giám đốc chiến lược Shinsegae Lim Young Rok nhận định, mô hình mua sắm này sẽ xóa nhòa ranh giới giữa mua sắm trực tuyến và ngoại tuyến, thiết lập chuẩn mực mới cho ngành phân phối tương lai lấy khách hàng làm trung tâm. Bằng sự tối giản hóa trải nghiệm mua sắm hàng ngày của người tiêu dùng, việc bắt tay với OpenAI sẽ giúp Shinsegae trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trước các đối thủ nền tảng.

Trước đó, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thông qua tìm kiếm và nhắn tin đang trì trệ, các nền tảng đối thủ nội địa như Naver và Kakao cũng đã sớm nhập cuộc để AI bắt đầu mua sắm thay cho người dùng. Trợ lý AI mua sắm hoạt động rất đơn giản. Ví dụ, khi người dùng yêu cầu “tìm cho tôi một loại sữa dưỡng thể có dung tích lớn hơn và kết cấu nhẹ hơn loại tôi đang dùng”, AI sẽ trực tiếp tìm kiếm sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử bên ngoài và thậm chí thực hiện cả quá trình thanh toán.

Sau “trợ lý mua sắm AI”, Naver còn dự định ra mắt các trợ lý AI riêng biệt cho du lịch và tài chính, sau đó tích hợp chúng vào một “Tab AI”. Tab AI, dự kiến ​​ra mắt trong nửa đầu năm nay, sẽ xuất hiện cạnh các chức năng như thư điện tử, địa điểm ăn uống hay tin tức trên màn hình chính của Naver, cả trên máy tính và ứng dụng di động.

Kakao cũng liên tục cập nhật dịch vụ trợ lý ảo Kanana trong KakaoTalk, có chức năng phân tích các cuộc hội thoại của người dùng để đưa ra gợi ý quà tặng và đề xuất đặt chỗ. Kakao dự định tích hợp các tính năng thử nghiệm AI Mate Shopping và AI Mate Local… dự kiến ​​sẽ hoạt động tương tự như Tab AI của Naver.

Có thể nói, Naver đang kết hợp mô hình AI ngôn ngữ lớn với kho dữ liệu tìm kiếm khổng lồ để tối ưu hóa tính năng mua sắm đối thoại. Trong khi đó, Kakao tận dụng lợi thế của ứng dụng nhắn tin KakaoTalk để phát triển các đại lý AI phân tích hội thoại và gợi ý sản phẩm trực tiếp cho người dùng. Theo Tờ Chosun, Naver và Kakao đã chi lần lượt 2.221 tỷ won (1,47 tỷ USD) và 1.299 tỷ won (gần 861,6 triệu USD) cho nghiên cứu và phát triển vào năm ngoái.

Theo Tờ Thời báo Kinh tế Seoul, khi Naver và Kakao đẩy nhanh tiến độ triển khai các hệ thống trợ lý ảo mua sắm, các nhà phân tích dự đoán “thương mại thông qua trợ lý ảo” sẽ nhanh chóng phát triển mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an toàn trước khi triển khai là vô cùng quan trọng do vai trò rộng lớn của các tác nhân AI.

HẠNH CHI