- Tờ Le Gorafi vừa dẫn kết quả khảo sát của Viện Thăm dò dư luận Pháp (IFOP) cho biết, 83% người Pháp thừa nhận hay ngủ trong giờ làm việc. Có nhiều lý do, trong đó nhiều người coi văn phòng là nơi phục hồi sức khỏe sau những giờ phút quần quật với gia đình.

- Lilian, 35 tuổi, nhân viên truyền thông, giải thích khá chân thành rằng khi bước vào công ty, anh cảm thấy như được giải thoát. Ở đó, anh có thể tranh thủ ngủ 30 phút trong nhà vệ sinh, rồi tiếp tục ngủ gật thêm ba phần tư thời gian trong các cuộc họp. Chỉ cần chiếc áo khoác là có chăn đắp, cặp tài liệu thành gối. Thậm chí, anh còn để một túi ngủ sau máy photocopy đặt ở tầng ba. Theo anh, tiếng máy chạy đều đều, rất thích hợp cho một giấc ngủ trưa kéo dài đến giờ tan làm, mà lại ít người biết.

- Một anh bạn hỏi: Thế là ăn cắp giờ công à?

- Lilian bật cười: Ăn cắp thì nặng lời quá. Tôi chỉ đang khéo léo tận dụng tối đa cơ sở vật chất của cơ quan thôi. Đó cũng là một “nghệ thuật” đấy.

THẢO AN

