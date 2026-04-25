Hồi sinh sinh vật 24.000 tuổi từ băng vĩnh cửu

Các nhà khoa học thuộc Viện Các vấn đề Hóa lý và Sinh học trong Khoa học đất (Nga), đã hồi sinh thành công một sinh vật nhỏ giống giun bị đóng băng trong 24.000 năm ở Siberia.

Theo Indian Defence Review, ngày 24-4, các nhà khoa học đã tìm thấy luân trùng này sâu bên trong tầng địa chất Yedoma thuộc kỷ Pleistocene, nơi các lớp trầm tích đóng băng nhanh sau khi hình thành và chưa từng tan chảy (hay còn gọi là băng vĩnh cửu). Sau khi được rã đông cẩn thận trong điều kiện phòng thí nghiệm, con luân trùng không chỉ sống lại mà còn duy trì hoạt động sinh học bình thường và sinh sản theo phương thức vô tính, cho thấy cấu trúc tế bào vẫn nguyên vẹn sau hàng chục ngàn năm.

Theo công bố trên Tạp chí Current Biology, trưởng nhóm nghiên cứu Stas Malavin nhận định, phát hiện này cho thấy sinh vật đa bào có thể tồn tại ở trạng thái đóng băng hàng ngàn năm rồi sống lại. Kết quả này mở ra hướng mới cho các lĩnh vực công nghệ sinh học, sinh học vũ trụ và nghiên cứu về giới hạn sự sống trong môi trường cực đoan.

KHÁNH HƯNG