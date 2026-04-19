Benin khai thác ký ức để phát triển du lịch

Di tích mang tên “Cánh cửa không trở lại” tại thị trấn Ouidah, của Cộng hòa Benin (Tây Phi), là nơi tưởng niệm những con người từng bị nhồi nhét lên các con tàu chở nô lệ vượt Đại Tây Dương. Ngày nay, nơi đây thu hút đông đảo du khách đến chiêm nghiệm lịch sử.

Một di tích buôn bán nô lệ ở Benin thu hút nhiều du khách. Ảnh: HOBET

Cao gần 17m bên bờ biển, “Cánh cửa không trở lại” đã được trùng tu và trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua. Mặt tiền màu đất nung pha vàng của công trình được chạm khắc hình ảnh những người nô lệ bị xiềng xích đang lê bước tiến về phía đại dương. Gần đó, một bản sao kích thước thật của con tàu L’Aurore, một trong những tàu ba cột buồm cuối cùng rời Ouidah sang Cuba vào khoảng năm 1860, dự kiến sớm mở cửa như một bảo tàng tương tác về buôn bán nô lệ.

Không xa đó, du khách tìm đến Đền Trăn có từ thế kỷ 13 để khám phá văn hóa Voodoo, tôn giáo vật linh phổ biến bắt nguồn từ Ouidah. Văn hóa Voodoo (hay Vodun) là một hệ thống tín ngưỡng và thực hành tâm linh có nguồn gốc từ Tây Phi, đặc biệt là ở Benin, Togo và một phần Ghana. Đây là một tôn giáo cổ xưa, không phải “tà thuật” như nhiều định kiến phổ biến. Tôn giáo vật linh tin rằng mọi sự vật, con người, động vật, thiên nhiên đều có linh hồn hoặc năng lượng thiêng.

Những người làm trong ngành văn hóa ở Benin muốn nhấn mạnh đến yếu tố thiêng liêng ở các di tích này thông qua việc tái dựng lịch sử. Benin được xem là cái nôi của văn hóa Voodoo, hiện có lễ hội quốc tế riêng mang tên Vodun Days. Sự kiện kéo dài 3 ngày với các điệu múa, diễu hành mặt nạ và nghi lễ truyền thống đã trở thành điểm thu hút một lượng lớn du khách hàng năm.

Để thúc đẩy du lịch, Benin đã triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn, bao gồm nâng cấp đường sá và khách sạn. Khu nghỉ dưỡng Club Med dự kiến mở cửa vào năm 2027, trong khi thủ tục thị thực cũng được nới lỏng cho nhiều quốc gia.

Một trong những trọng tâm của của ngành du lịch Benin là dự án Marina, một khu tưởng niệm và du lịch đang được xây dựng gần các di tích ven biển của Ouidah. Sáng kiến này nhằm biến những địa điểm gắn với buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương thành một không gian tưởng niệm thống nhất hơn, thu hút cộng đồng kiều dân châu Phi trở về hành hương.

Tài liệu quảng bá du lịch của Benin xác định Ouidah là địa điểm then chốt để lần theo “con đường nô lệ”, cho thấy du lịch tưởng niệm đã trở thành một trụ cột trong chính sách du lịch quốc gia của Benin. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú của du khách bằng cách kết nối các chuyến tham quan mang tính chiêm nghiệm với sự kiện văn hóa, chợ thủ công và các hành trình vào nội địa, tạo nên trải nghiệm liên kết thay vì chỉ dừng ở một điểm biểu tượng.

Ở khu vực nội địa, cố đô Abomey đang được chuyển mình thành một điểm đến văn hóa chủ lực. Quần thể cung điện tại đây, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới từ những năm 1980, nổi tiếng với kiến trúc đất và vai trò là trung tâm chính trị của Vương quốc Dahomey. Các tổ chức phát triển cho rằng tiềm năng của địa điểm này vẫn chưa được khai thác hết, dẫn tới làn sóng đầu tư mới. Một hạng mục quan trọng là Bảo tàng Sử thi về các nữ chiến binh và Vua Dahomey (MuRAD), đang được xây dựng trong khuôn viên cung điện. Theo các báo cáo ngành du lịch, MuRAD sẽ trở thành điểm nhấn kể lại lịch sử nhà nước tiền thuộc địa của Benin. Nước này kỳ vọng du lịch sẽ đóng góp từ 10%-15% GDP trong vòng một thập niên tới, so với khoảng 6% hiện nay.

KHÁNH MINH