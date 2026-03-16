Giới chức thủ đô Bangkok, Thái Lan, vừa công bố chương trình “Tắt điện thoại, bật học tập” nhằm hạn chế việc sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử trong giờ học.

Chương trình được triển khai tại 437 trường thuộc quản lý của chính quyền đô thị Bangkok (BMA) từ năm học tới, bắt đầu từ ngày 18-5.

Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, sáng kiến này là biện pháp chủ động nhằm điều chỉnh và giám sát việc sử dụng các thiết bị số trong trường học, qua đó cải thiện môi trường học tập và giảm các tác động tiêu cực đến sức khỏe, hành vi do sử dụng màn hình quá mức. Trong trường hợp khẩn cấp, phụ huynh có thể liên hệ với nhà trường thông qua ứng dụng Line hoặc các số điện thoại do trường cung cấp.

Trên thực tế, không chỉ Thái Lan, nhiều quốc gia Đông Nam Á những năm gần đây đang siết chặt việc sử dụng điện thoại trong trường học. Tại Singapore, từ năm 2026, học sinh trung học không được sử dụng điện thoại thông minh và đồng hồ thông minh trong suốt thời gian ở trường, kể cả giờ ra chơi hay hoạt động ngoại khóa. Thiết bị phải được cất tại khu vực lưu trữ hoặc trong cặp và học sinh chỉ được sử dụng sau khi rời khuôn viên trường. Các hướng dẫn tương tự đã được áp dụng cho khối tiểu học từ đầu năm 2025.

Bộ Giáo dục Malaysia đã ban hành các thông tư cấm học sinh mang và sử dụng điện thoại di động trong khuôn viên trường nhằm bảo đảm môi trường học tập tập trung và an toàn. Việc sử dụng thiết bị số chỉ được phép khi có sự cho phép của nhà trường và giáo viên.

Theo Báo The Vibes, nếu vi phạm, thiết bị có thể bị tịch thu, trường hợp tái phạm còn có thể bị hạn chế tham gia hoạt động của trường hoặc chịu các biện pháp kỷ luật khác.

Trong khi đó, tại Indonesia, một số địa phương như Tây Java và thành phố Mataram đã cấm học sinh tiểu học và trung học cơ sở mang điện thoại đến trường nhằm giúp các em tập trung học tập và hạn chế tiếp cận các nội dung trực tuyến không phù hợp.

Theo các chuyên gia giáo dục, trẻ em ngày nay là thế hệ đầu tiên lớn lên trong bối cảnh công nghệ số đóng vai trò quan trọng trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, cần đặt nền tảng cho việc sử dụng công nghệ một cách phù hợp, khôi phục môi trường học tập lành mạnh hơn, cũng như bảo vệ sức khỏe và phát triển xã hội.

VIỆT KHUÊ