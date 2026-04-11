Vật liệu mới biến nhiệt thải thành điện năng

Các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Công nghệ hóa học Hàn Quốc (KRICT) đã chế tạo thành công vật liệu mới có khả năng biến nhiệt thải thành điện năng với hiệu suất vượt trội. Đây là giải pháp đột phá nhằm tận dụng nguồn nhiệt dư thừa từ các hoạt động công nghiệp và thiết bị điện tử để tái tạo năng lượng.

Vật liệu này hoạt động dựa trên hiệu ứng nhiệt điện, tạo ra dòng điện khi có sự chênh lệch nhiệt độ. Điểm khác biệt nằm ở cấu trúc nano cải tiến, giúp tối ưu hóa khả năng dẫn điện; đồng thời cản trở sự truyền nhiệt, từ đó nâng cao đáng kể hiệu suất chuyển đổi năng lượng so với các vật liệu truyền thống.

Công nghệ này mở ra tiềm năng ứng dụng lớn trong các hệ thống phát điện quy mô nhỏ. Tại các trung tâm dữ liệu, vật liệu có thể thu hồi nhiệt từ máy chủ để giảm tải cho hệ thống làm mát và tái cấp nguồn điện. Trong lĩnh vực điện Mặt trời, việc tích hợp vật liệu nhiệt điện giúp khai thác tối đa năng lượng từ bức xạ nhiệt, nâng cao hiệu suất tổng thể của hệ thống.

