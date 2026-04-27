Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

Sáng 27-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc sức khỏe nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng (phường Phú An, TPHCM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm hỏi, trò chuyện cùng nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TÂM TRANG

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và gia đình. Đồng chí Tô Lâm thông tin một số kết quả nổi bật sau Đại hội XIV của Đảng, trong đó nhấn mạnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quá trình phát triển của đất nước và mong muốn, thời gian tới đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp trí tuệ, tâm huyết cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TÂM TRANG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng gia đình lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác. Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục có bước đột phá, phát triển ổn định, mạnh mẽ, gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

TÂM TRANG - THÁI PHƯƠNG