Những người giữ rừng xuyên lễ

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa khô, khi dòng người hối hả tận hưởng kỳ nghỉ lễ dài ngày, những người lính giữ rừng tại Đồng Tháp vẫn lặng lẽ túc trực 24/24 để bảo vệ lá phổi xanh trước "giặc lửa".

Lực lượng cơ động, Phòng Quản lý bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy rừng VQG Tràm Chim, tuần tra trên kênh rạch

Tháng Tư, nắng nhuộm vàng những cánh rừng tràm vùng đất Sen Hồng. Tại các cánh rừng đặc dụng, rừng tràm, rừng ngập nước… của Đồng Tháp, không khí lại khẩn trương hơn bao giờ hết. Với những người giữ rừng Tràm Chim, Gò Tháp, Xẻo Quýt hay rừng phòng hộ biên giới Dinh Bà, ngày nghỉ là khái niệm không tồn tại trong cuốn lịch công tác mùa khô.

Dưới cái nắng gay gắt, lớp thực bì dày đặc khô giòn như rơm rạ tại Vườn quốc gia (VQG) Tràm Chim, chỉ cần một tàn lửa nhỏ cũng đủ để bùng lên thảm họa. Những bước chân tuần tra của lực lượng cơ động vẫn bền bỉ đều đặn khắp các tuyến đê bao.

Thay vì sum họp bên gia đình, các anh chọn cách bắt võng nằm rừng, túc trực tại các chốt trạm, đường mòn, lối mở vào rừng để ngăn chặn từng người lạ xâm nhập trái phép. Đêm ở rừng không yên tĩnh như vẻ ngoài của nó vì đó là lúc những đôi mắt phải căng ra dưới ánh đèn pin, dõi theo từng làn khói hay mùi khét lạ từ phía xa.

Lực lượng cơ động, Phòng Quản lý bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy rừng VQG Tràm Chim, trực vọng gác

Một thành viên của lực lượng cơ động thuộc Đội Bảo vệ và Phòng chống cháy rừng - VQG Tràm Chim tâm sự, khi mọi người yên giấc, lực lượng vẫn thao thức canh từng bước chân lạ, để màu xanh của Tràm Chim được vẹn nguyên.

Lực lượng cơ động tuần tra đê bao

Sức người bền bỉ kết hợp cùng công nghệ hỗ trợ đã tạo nên "lá chắn" cho Tràm Chim. Giữa đại ngàn, hệ thống camera và flycam không ngừng quét qua các điểm nóng, trong khi các trạm quan trắc tự động giúp điều phối nước. Sự hợp lực này không chỉ giúp phòng hỏa kịp thời mà còn giữ vẹn nguyên môi trường sống cho những đàn chim di cư.

Lực lượng cơ động kiểm tra thực bì

Khắp các cánh rừng tràm tại Xẻo Quýt, Gò Tháp hay rừng phòng hộ biên giới Dinh Bà, những chiếc máy bơm công suất lớn luôn sẵn sàng "phản ứng nhanh". Lực lượng giữ rừng tại các địa phương luân phiên canh trực xuyên đêm với một quyết tâm duy nhất: không để lửa chạm vào rừng.

Ông Trần Nhựt Tân, Phó trưởng Phòng Quản lý bảo vệ và Phòng cháy chữa cháy rừng VQG Tràm Chim cho biết, dù ranh giới giữa vùng lõi và vùng đệm sát gần khiến việc tuần tra khó khăn, song chúng tôi vẫn kiên trì bám trụ xuyên đêm, xuyên lễ để canh giữ rừng. Không chỉ ngăn chặn nguy cơ từ xa, lực lượng còn kiên trì đến từng nhà dân ở vùng đệm để vận động bà con cùng chung tay bảo vệ màu xanh quê hương. Giữa nắng cháy gian truân, quyết tâm giữ trọn bình yên cho rừng luôn là mệnh lệnh thiêng liêng trong trái tim mỗi người lính giữ rừng.

Kiểm tra lớp thực bì

Cuộc chiến với "giặc lửa" trong mùa khô đầy gian truân. Những người lính giữ rừng lặng lẽ tuần tra chính là lá chắn giữ cho sắc xanh vẹn nguyên qua những mùa hạn khắc nghiệt.

Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 7.740ha diện tích đất rừng, trong đó VQG Tràm Chim là Khu Ramsar thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 của Việt Nam. Toàn vườn rộng hơn 7.300ha, trong đó quần thể rừng tràm chiếm khoảng 3.000ha, là nơi nuôi dưỡng, trú ngụ của hàng trăm loài động vật hoang dã, chim, cò và nhiều loài thủy sinh… Hiện nay, trời nắng nóng và hanh khô, mặt đất nứt nẻ, cỏ khô và lớp thảm thực vật dày; mực nước tại các khu vực rừng tràm đang xuống thấp… khiến nguy cơ cháy ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đang siết chặt phương châm “4 tại chỗ”. Bên cạnh việc nạo vét kênh mương giữ ẩm, tỉnh yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào rừng trái phép và vận động người dân vùng đệm cam kết không dùng lửa ven rừng. Việc điều tiết nước cũng được tính toán kỹ lưỡng để vừa ngăn chặn hỏa hoạn, vừa bảo tồn hệ sinh thái đặc trưng và môi trường sống của các loài chim quý.

Hệ thống 24 camera giám sát và những chiếc flycam không mệt mỏi quét qua các "điểm nóng" của VQG Tràm Chim

NGỌC PHÚC