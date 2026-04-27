Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thăm, tặng quà người dân tại TP Huế

Sáng 27-4, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn tại TP Huế nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 – 1-5-2026).

Tại trụ sở UBND phường Mỹ Thượng, TP Huế, sau khi nghe báo cáo khái quát về công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người lao động, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho người có công, không để sót, lọt bất kỳ trường hợp nào, đặc biệt quan tâm các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh nặng, người có công cao tuổi. Đồng thời, phấn đấu để mọi gia đình chính sách trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của cộng đồng dân cư.

“Sự quan tâm phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã trao 100 suất quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và 100 công nhân, người lao động tại TP Huế.

Cùng ngày, đồng chí Trịnh Văn Quyết đến thăm, tặng quà nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương Nguyễn Khoa Điềm.

Đồng chí cũng đã đến thăm và tặng quà hai gia đình chính sách tiêu biểu đang sinh sống tại phường Vỹ Dạ, TP Huế.



VĂN THẮNG