Gấp rút gỡ vướng, đầu tư các khu an cư vùng thiên tai

Ngày 26-4, UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục ban hành kết luận, chỉ đạo Sở NN-MT và UBND các xã, phường liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng để đầu tư đồng bộ các khu tái định cư (TĐC) khẩn cấp cho người dân vùng sạt lở núi, triều cường.

Hiện tỉnh triển khai 9 khu TĐC bố trí an cư cho người dân vùng sạt lở núi, triều cường, ngập lụt; trong đó có 3 khu cấp bách di dời khoảng 500 hộ tại núi Gành, núi Trà Cong và ven biển Mỹ Thắng. Tuy nhiên, hiện các dự án còn vướng giải phóng mặt bằng và bồi thường.

Để gấp rút đầu tư đồng bộ các khu TĐC, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu địa phương sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bồi thường công khai, minh bạch. Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm nếu hạ tầng hoàn thành nhưng không có dân vào ở gây lãng phí. Chủ đầu tư phải chủ động khắc phục khó khăn, đề ra giải pháp thi công tiết giảm chi phí nhiên liệu, vật tư, tránh phát sinh, đội vốn; đôn đốc tiến độ để sớm ổn định đời sống người dân vùng thiên tai...

NGỌC OAI

