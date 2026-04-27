Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân tại TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ân cần thăm hỏi, động viên công nhân lao động, người dân đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp, TPHCM).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đến thăm công nhân tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỂU

Sáng 27-4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 - 1-5-2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên công nhân, người dân đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội (NƠXH) Becamex Định Hòa.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm công nhân tại TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỂU

Về phía TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi, động viên công nhân lao động, người dân đang sinh sống tại khu NƠXH Becamex Định Hòa.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đặt mục tiêu phát triển ít nhất 199.000 căn hộ NƠXH, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp, góp phần ổn định lực lượng lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổ ấm của gia đình anh Trần Chí Nguyên tại khu NƠXH Becamex Định Hòa. Ảnh: TÂM TRANG

Thời gian qua, nhiều dự án NƠXH đã được triển khai, trong đó có khu NƠXH Becamex Định Hòa. Khu nhà ở gồm 40 block với 3.232 căn hộ, đến nay đã có 725 hộ gia đình công nhân vào sinh sống, từng bước ổn định cuộc sống.

NƠXH Becamex Định Hòa là nơi gắn bó của hàng ngàn công nhân lao động. Ảnh: TÂM TRANG

Hiện TPHCM có hơn 2,7 triệu công nhân, viên chức, lao động; trong đó số công nhân trong doanh nghiệp chiếm gần 2,4 triệu người. Tổ chức công đoàn Thành phố đang quản lý gần 2,5 triệu đoàn viên.

TÂM TRANG - THÁI PHƯƠNG