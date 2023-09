An Giang: Thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 29-9, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên năm 2023. Đây là hoạt động truyền thống diễn ra hàng năm của huyện An Phú.