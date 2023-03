Thả 320.000 con giống thuỷ sản xuống sông Đồng Nai

Ngày 31-3, Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an tỉnh này đã di lý đối tượng Lê Xuân Viễn (34 tuổi, trú tại phường Bình Định, thị xã An Nhơn, Bình Định) từ TPHCM về tỉnh Bình Định để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.