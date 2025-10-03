Anh trai hiến một phần gan cứu em

Các bác sĩ phẫu thuật ghép gan cho người bệnh

Đây là ca ghép gan thứ 9 thực hiện thành công tại bệnh viện.

Bệnh nhân nam, 40 tuổi, có tiền sử viêm gan B mạn tính, được theo dõi định kỳ và dùng thuốc kháng virus để kiểm soát bệnh. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng trước, anh ngưng sử dụng thuốc kháng virus.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng men gan tăng cao, chức năng gan suy giảm nghiêm trọng. 2 ngày sau nhập viện, bệnh nhân bị hôn mê gan (hội chứng não gan độ IV do nhiễm độc), kèm rối loạn đông máu nặng. Các chỉ số sinh hóa cho thấy tình trạng suy gan cấp, tiên lượng tử vong cao. Hội đồng chuyên môn xác định ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

May mắn cho bệnh nhân, người anh ruột 44 tuổi đã tình nguyện hiến một phần gan. Qua quá trình sàng lọc khẩn trương và toàn diện, các chỉ số cho thấy mô gan của người hiến hoàn toàn phù hợp với người nhận. Bệnh viện nhanh chóng hoàn tất quy trình xét nghiệm, hội chẩn đa chuyên khoa và chuẩn bị phẫu thuật. Ca ghép gan được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sau hơn 8 giờ phẫu thuật, với hàng trăm y bác sĩ và kỹ thuật viên được huy động từ nhiều chuyên khoa, ca ghép gan thành công tốt đẹp. Bệnh nhân tỉnh táo sau 24 giờ, các chỉ số hồi phục tích cực. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định, trở lại sinh hoạt bình thường.

Bệnh não gan do suy gan cấp là một tình trạng rối loạn ý thức từ nhẹ đến hôn mê sâu, gây ra bởi sự tích tụ các chất độc (đặc biệt là amoniac) do gan không còn đủ chức năng để thải độc. Đây là một biến chứng nặng, thường đi kèm với rối loạn đông máu và có nguy cơ tử vong cao. Đối với những người mắc virus viêm gan B (HBV) đang được kiểm soát bằng thuốc kháng virus (như tenofovir, entecavir…), không bao giờ được ngừng thuốc kháng virus đột ngột. Việc ngừng thuốc kháng virus chỉ được cân nhắc theo chỉ định nghiêm ngặt của bác sĩ.

