Làm rõ trách nhiệm trong vụ sản phụ sinh con trên taxi

Liên quan đến sự việc sản phụ sinh con trên xe taxi khi chuyển viện lên tuyến trên từ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, Sở Y tế TPHCM vừa yêu cầu xác minh, làm rõ.

Sức khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh đã ổn định. Ảnh: NGUYỄN LONG

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức báo cáo đầy đủ, làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận người bệnh, công tác tư vấn, chỉ định chuyên môn và phương án chuyển viện; xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, vào lúc 16 giờ 55 phút ngày 17-1, sản phụ được tiếp nhận và thăm khám tại Khoa Sản của trung tâm. Qua đánh giá ban đầu, sản phụ đang trong giai đoạn chuyển dạ, có yếu tố nguy cơ, được nhân viên y tế tư vấn chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên. Trung tâm đã chủ động xây dựng phương án chuyển viện bằng xe cấp cứu, có nhân viên y tế đi kèm.

Tuy nhiên, trong thời gian nhân viên y tế chuẩn bị các thủ tục, gia đình đã chủ động đưa sản phụ rời khỏi cơ sở y tế bằng taxi theo nguyện vọng cá nhân, không thực hiện theo phương án chuyển viện an toàn do đơn vị đề xuất. Sau đó, sản phụ sinh con trên taxi và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) để tiếp tục chăm sóc y tế. Hiện, sức khỏe của mẹ và con đều ổn định.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương báo cáo chi tiết theo mốc thời gian, cung cấp đầy đủ, trung thực toàn bộ hồ sơ liên quan, tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, chỉ định chuyên môn, tư vấn - giao tiếp với người bệnh và thân nhân, đến phương án chuyển viện. Trường hợp cần thiết, có thể mời chuyên gia sản độc lập đánh giá chuyên môn để có cơ sở làm rõ trách nhiệm.

Sở Y tế cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức khẩn trương rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận và chuyển viện đối với sản phụ, đặc biệt trong các tình huống có nguy cơ cao, diễn tiến nhanh.

Sở Y tế nhấn mạnh, an toàn người bệnh, đặc biệt đối với sản phụ và trẻ sơ sinh là nguyên tắc xuyên suốt và yêu cầu bắt buộc của ngành y tế. Sở Y tế TPHCM yêu cầu người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức rà soát, quán triệt và giám sát nghiêm việc tuân thủ quy trình chuyên môn, quy tắc ứng xử và công tác tư vấn người bệnh. Cần bảo đảm người bệnh và gia đình được hướng dẫn đầy đủ để lựa chọn phương án vận chuyển an toàn, đúng quy định và đúng hướng dẫn của ngành y tế.

KHÁNH CHI