Chăm sóc người cao tuổi là chiến lược quan trọng thích ứng với già hóa dân số

Cùng dự lễ có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, việc khởi công dự án Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Đại học Y Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Thủ đô mà còn đối với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi trong bối cảnh nước ta đang bước vào giai đoạn già hóa dân số rất nhanh.

Đồng thời, dự án thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, “nói đi đôi với làm”, đưa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước sớm đi vào những công trình cụ thể, có ý nghĩa lâu dài với nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt.

Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là công tác y tế mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và mỗi gia đình đối với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Do đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết quan trọng nhằm chủ động thích ứng với già hóa dân số, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân để phát triển bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu bấm nút khởi công dự án Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Đại học Y Hà Nội

Dự án Khu phức hợp y tế - chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Đại học Y Hà Nội là sự phù hợp và cụ thể hóa trực tiếp nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời cho thấy quyết tâm của Thủ đô trong vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, quan trọng, có tác động lan tỏa lâu dài.

Hơn nữa, dự án thể hiện rõ tư duy phát triển dài hạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, vừa là mục tiêu an sinh xã hội, vừa là động lực thúc đẩy đổi mới mô hình dịch vụ y tế, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Thông qua dự án, đội ngũ thầy thuốc, sinh viên, học viên ngành y sẽ có điều kiện tiếp cận đầy đủ hơn với các mô hình bệnh lý, đặc biệt là các bệnh mạn tính và bệnh lão khoa. Người cao tuổi không chỉ được điều trị khi có bệnh, mà được sống trong môi trường có y tế bảo vệ, được theo dõi, chăm sóc một cách khoa học và nhân văn, được hướng dẫn để tự phòng bệnh, tự chăm sóc sức khỏe.

Đối với Thủ đô, dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của cả nước mà còn là nơi tập trung số lượng lớn người cao tuổi với nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng.

Việc hình thành khu phức hợp y tế quy mô lớn, hiện đại mang tính biểu tượng cao sẽ góp phần nâng cao hạ tầng y tế Thủ đô, tạo đà cho các mô hình tương tự, đồng thời từng bước xây dựng một hệ sinh thái y tế chuyên sâu dẫn đầu cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai

Để dự án triển khai thành công, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch, đúng mục tiêu, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Đại học Y Hà Nội và các cơ sở y tế tham gia dự án cần phát huy cao nhất vai trò chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng chăm sóc sức khỏe và lợi ích của người cao tuổi làm trung tâm; xây dựng đây trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu lão khoa có uy tín, từng bước tiệm cận chuẩn mực khu vực và quốc tế…

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện đúng cam kết; coi trọng trách nhiệm xã hội; đầu tư bài bản, dài hạn; hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với mục tiêu an sinh, nhân văn, không chạy theo lợi ích ngắn hạn.

Theo PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, dự án được thiết kế theo những trụ cột ưu tiên rõ ràng: Đào tạo - nghiên cứu khoa học - khám chữa bệnh và khu nhà ở dưỡng cư cho người cao tuổi. Trong đó, khu đào tạo khép kín phục vụ khoảng 10.000 sinh viên, tạo môi trường học tập, thực hành đạt chuẩn với nhiều chuyên khoa khác nhau; khu khám chữa bệnh được tổ chức theo mô hình đa trung tâm quy mô khoảng 2.600 giường bệnh hiện đại, tập trung các nhóm bệnh như ung thư, rối loạn chuyển hóa, các bệnh mạn tính không lây nhiễm, đồng thời thích ứng với quá trình già hóa dân số… Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2028 và hoàn thành toàn bộ năm 2030.

QUỐC LẬP