TPHCM: Thêm 3 cơ sở y tế đạt chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn người bệnh

Ngày 17-1, hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO tổ chức Lễ công bố các đơn vị thành viên đạt chứng nhận chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AACI (Hoa Kỳ) về chất lượng y tế và an toàn người bệnh.

Đại diện các bệnh viện nhận giấy chứng nhận chất lượng quốc tế theo tiêu chuẩn AACI (Hoa Kỳ)

Theo đó, các đơn vị thành viên thuộc Hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO đạt tiêu chuẩn AACI (Hoa Kỳ) gồm: Bệnh viện Quốc tế Chấn thương chỉnh hình Sài Gòn, Bệnh viện Sài Gòn ITO Phú Nhuận và Phòng Khám Đa khoa SAIGON-ITO Tân Bình.

Ông Phạm Thế Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO cho biết, việc các đơn vị thành viên trong cùng một hệ thống đồng thời đạt chứng nhận AACI là một dấu mốc quan trọng, thể hiện định hướng phát triển bền vững và chuẩn mực y tế quốc tế của hệ thống bệnh viện, khẳng định nỗ lực chuẩn hóa toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế AACI.

Dịp này, hệ thống Bệnh viện SAIGON-ITO vinh dự được Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trao tặng Bằng khen cho các đơn vị thành viên đã có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế theo chuẩn mực quốc tế, góp phần phát triển y tế tư nhân Việt Nam và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Chứng nhận AACI được trao sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: quản trị bệnh viện, an toàn người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hành lâm sàng, quản lý rủi ro, quyền và trải nghiệm người bệnh. Để đạt được chứng nhận này, cơ sở y tế phải triển khai một hành trình cải tiến đồng bộ trên toàn hệ thống, với sự tham gia và cam kết của đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên ở tất cả các khoa phòng...

THÀNH SƠN