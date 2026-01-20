TPHCM có thêm một bệnh viện đa khoa

Theo TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa JW Hàn Quốc, sau 15 năm hoạt động trong lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ, bệnh viện ghi nhận sự thay đổi rõ nét của bối cảnh điều trị, với nhóm bệnh nhân ngày càng lớn tuổi, bệnh lý phức tạp, nhiều trường hợp có đa bệnh nền và nguy cơ cao. Thực tiễn này đòi hỏi mô hình y tế toàn diện, có khả năng phối hợp đa chuyên khoa, kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn điều trị ở mức cao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chuyển đổi

Được Bộ Y tế chấp thuận và cấp phép, từ tháng 1-2026, JW chính thức chuyển hình thức tổ chức thành bệnh viện đa khoa. Sau chuyển đổi, bệnh viện mở rộng hoạt động với 11 chuyên khoa trọng điểm, kết hợp chăm sóc sức khỏe toàn diện và thẩm mỹ theo tiêu chuẩn Hàn Quốc, gồm: cơ xương khớp, nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, ngoại tiết niệu, điều trị u bướu, y học trường thọ, tai – mũi – họng, tạo hình – thẩm mỹ, răng – hàm – mặt, da liễu – skincare, tầm soát sức khỏe và ung thư.

Tại buổi lễ, TS-BS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, đánh giá sau 15 năm hình thành và phát triển, từ điểm xuất phát khiêm tốn, Bệnh viện JW Hàn Quốc đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo người bệnh tin tưởng.

Ông đề nghị bệnh viện sau khi chuyển mô hình tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cả về chuyên môn và quản lý; thường xuyên cập nhật, ứng dụng các kỹ thuật điều trị tiên tiến, giúp người bệnh trong nước tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao. Đồng thời, phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế và hướng tới mô hình bệnh viện quốc tế, phát triển du lịch y tế.

THÀNH SƠN