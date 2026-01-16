Hơn 64.100 người đến khám bệnh lây qua đường tình dục

“Trong năm 2025, Bệnh viện Da liễu TPHCM tiếp nhận hơn 836.000 ca đến khám. Trong đó, có hơn 64.100 trường hợp liên quan nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục”.

Một ca mắc bệnh giang mai điều trị tại Bệnh viện Da liễu TPHCM

Đó là thông tin được BS-CK2 Nguyễn Vũ Hoàng, Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM chia sẻ tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra vào chiều 16-1.

Theo báo cáo của Bệnh viện Da liễu, trong năm 2025 người bệnh đến khám bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục chủ yếu là bệnh mồng gà (33.813 ca), bệnh da liễu (12.603 ca), giang mai muộn – kín muộn (6.658 ca), giang mai 2 (2.059 ca), viêm niệu đạo – âm đạo (3.525 ca), Herpes sinh dục (1.316 ca), nấm candida (1.551 ca), lậu (1.700 ca), HIV (209 ca)…

Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TPHCM, năm 2026, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai dự phòng lây nhiễm các nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục; tư vấn xét nghiệm sàng lọc giang mai cho phụ nữ mang thai; sàng lọc và tư vấn xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ cao.

Đồng thời xây dựng mạng lưới thông tin các cơ sở y tế chuyên khoa da liễu, bao gồm bệnh viện công lập và ngoài công lập, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa trên địa bàn TPHCM có đủ năng lực về khám, chẩn đoán và điều trị các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc, điều trị người mắc nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục.

Thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu Theo BS-CK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, năm 2025, nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai và hoạt động hiệu quả tại bệnh viện như: phẫu thuật Mohs trong điều trị ung thư da, ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy. Phẫu thuật Mohs trong điều ung thư da là phẫu thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư, giúp loại bỏ hoàn toàn khối u bằng kỹ thuật sinh thiết lạnh, giảm tỷ lệ tái phát của bệnh (1-3%) và tiết kiệm tối đa mô da lành, giúp đảm bảo tính thẩm mỹ cho người bệnh. Ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy là phương pháp tiên tiến, ít biến chứng nhưng mang lại hiệu quả tái tái sắc tố tự nhiên, gần giống màu da xung quanh với tỉ lệ duy trì kết quả lâu dài khá cao ở bệnh nhân bạch biến ổn định, giúp cải thiện thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Dịp này, Bệnh viện Da liễu TPHCM khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động chuyên môn năm 2025

THÀNH SƠN