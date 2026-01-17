Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 17-1, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với vị trí Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Theo đó, điều động, bổ nhiệm, bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kể từ ngày 20-1. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước đó, đầu tháng 10-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan vụ việc máy tán sỏi laser của bệnh viện này bị hỏng nhưng vẫn làm thủ thuật tán sỏi cho 255 bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

MAI CƯỜNG