“Anh trai” JSOL ra mắt album đầu tay, nhận hỗ trợ tích cực từ dàn "Anh trai say hi"

Nam ca sĩ JSOL từng được khán giả chú ý trong “Anh trai say hi” vừa trình làng mini album mang tên Oe Oe . Đây là album đầu tiên trong hành trình 8 năm theo đuổi âm nhạc của anh.

“Anh trai” JSOL nỗ lực thực hiện mini album đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc

Album của JSOL ra mắt ngày 16-9 gồm 6 ca khúc: Dán mắt, Cuộn len, Không phải em không phải ai, Biết điều, Tính lười, Genie. Các bài hát có giai điệu trẻ trung, hiện đại, bắt tai, thể hiện sự hóm hỉnh mang đặc trưng trong phong cách âm nhạc của JSOL.

Lý giải về tên album, JSOL cho hay khi trò chuyện với khán giả của mình anh hay kêu “oe oe” thay vì “mọi người ơi” như thông thường, và khán giả cũng quen thuộc, thấy thú vị với điều đó.

Anh nói thêm: “Tựa đề cũng là tiếng khóc chào đời của em bé. Album này là album đầu tay của tôi sau 8 năm theo đuổi nghệ thuật. Tôi xem đây như tiếng khóc chào đời đứa con tinh thần đầu tiên của mình. Mong album mang năng lượng giống tôi, vui vẻ và hóm hỉnh”.

JSOL và Khắc Hưng

Cũng trong tối 16-9, JSOL ra mắt MV Tính lười - sản phẩm mở màn album. Sản phẩm này anh kết hợp hát cùng HURRYKNG - nam nghệ sĩ cùng anh tham gia Anh trai say hi và cùng là thành viên nhóm Mopius.

Ngoài HURRYKNG, sự kiện ra mắt album của JSOL có sự tham dự của các anh trai như Song Luân, Anh Tú Atus, Pháp Kiều, Nicky...

HURRYKNG, Hot tiktoker Ciin đồng hành với JSOL trong MV "Tính lười"

MV quay tại Singapore

JSOL tên thật Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1997. Năm 2024, JSOL tham gia chương trình Anh trai say hi và được khán giả chú ý, yêu mến bởi tài năng, tính cách thân thiện. Ngày 3-10 tới đây, JSOL sẽ tiếp tục giới thiệu MV mới. Anh tổ chức sự kiện ký tặng album cho khán giả tại TPHCM và Hà Nội lần lượt các ngày 5-10 và 12-10.

TIỂU TÂN