Khai mạc Triển lãm “50 năm - Rạng rỡ ánh hồng”

Sáng 15-12, tại Trường ĐH Văn hóa TPHCM cơ sở 1, lớp đại học Quản lý Văn hóa 17.2, Khoa Quản lý Văn hóa - Nghệ thuật, tổ chức khai mạc Triển lãm đặc biệt "50 năm - Rạng rỡ ánh hồng". Sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐH Văn hóa TPHCM (3-1-1976 - 3-1-2025).

Sinh viên Trường ĐH Văn hóa TPHCM thích thú thưởng lãm các bức ảnh tham gia cuộc thi ảnh đẹp “Văn hóa trong tôi”. Ảnh: THÚY BÌNH
Triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến 22-12, trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, số liệu, ghi lại những cột mốc đáng nhớ, bắt đầu từ 3-1-1976, khi Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin, cơ sở đào tạo phía Nam ngành Văn hóa - Thông tin, được thành lập.

Trường đổi tên thành Trường Lý luận và Nghiệp vụ II vào cuối tháng 8-1976.

Đến tháng 4-1995, theo QĐ 1787/VH-QĐ, trường nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa TPHCM, đánh dấu bước phát triển lên bậc cao đẳng và tháng 6-2005 tiếp tục nâng cấp thành Trường ĐH Văn hóa TPHCM.

Quá trình hoạt động, trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1991), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 1996), Huân chương Lao động hạng Nhì (lần 2, năm 2001), Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2011), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2015)…

Triển lãm "50 năm - Rạng rỡ ánh hồng" cũng trưng bày 40 tác phẩm của các bạn sinh viên tham gia cuộc thi ảnh đẹp “Văn hóa trong tôi”.

Thầy cô, các đại biểu và sinh viên lớp đại học Quản lý Văn hóa 17.2 tại buổi khai mạc triển lãm. Ảnh: THÚY BÌNH

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm, tối 20-12, tại trường, lớp đại học Quản lý Văn hóa 17.2 tiếp tục tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật 50 năm - Rạng rỡ ánh hồng (đạo diễn dàn dựng: ThS-NSƯT-đạo diễn Lê Cường; Tổng đạo diễn: TS-NSƯT-đạo diễn Hoàng Duẩn), kết hợp trao giải cuộc thi ảnh đẹp “Văn hóa trong tôi”.

THÚY BÌNH

