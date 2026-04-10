Một ngày sau khi Quốc hội khóa XVI phê chuẩn cơ cấu nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, Thường trực Chính phủ đã họp phiên đầu tiên, đánh dấu việc hoàn tất kiện toàn bộ máy.

Thông điệp từ tân Thủ tướng Lê Minh Hưng rất rõ: bắt tay ngay vào công việc, rà soát chương trình hành động, xử lý các nhiệm vụ tồn đọng, hoàn thiện quy chế làm việc trong thời gian ngắn. Cách đặt vấn đề trực diện, gắn với tiến độ cho thấy yêu cầu về kỷ luật thực thi được Chính phủ nhiệm kỳ mới đặt lên hàng đầu ngay từ ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Trọng tâm điều hành tiếp tục được đặt vào khâu thực hiện. Tháo gỡ vướng mắc thể chế, xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực, cắt giảm thực chất thủ tục hành chính… đều là những vấn đề đã được nhận diện từ trước, nhưng lần này đi kèm với yêu cầu làm đến nơi đến chốn, có chuyển biến rõ ràng trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước trong quý 1-2026 ước đạt khoảng 11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (tương đương 110.288,1 tỷ đồng), cao hơn mức cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn chậm so với yêu cầu. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thúc đẩy của bộ máy vừa được kiện toàn.

Cộng đồng doanh nghiệp theo dõi những chuyển động này với kỳ vọng cụ thể. Doanh nghiệp luôn mong muốn có được môi trường kinh doanh ổn định, chính sách được thực hiện thống nhất và thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Khi các khâu vận hành thông suốt, doanh nghiệp có thể chủ động kế hoạch sản xuất, đầu tư, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Áp lực hành động vì vậy không chỉ đặt lên cấp điều hành, mà phải lan xuống toàn bộ hệ thống - từng bộ, từng địa phương, từng khâu xử lý hồ sơ.

Song song đó là bài toán an sinh, những ngày nắng nóng kéo dài, chi phí sinh hoạt tăng, áp lực mưu sinh đè lên nhiều nhóm người yếu thế. Tăng trưởng, nếu không đi cùng cải thiện đời sống, sẽ khó tạo được nền tảng đồng thuận bền vững. Các lĩnh vực gắn trực tiếp với đời sống như: y tế, nhà ở xã hội, hạ tầng chống ngập, dịch vụ công… phải được tổ chức thực hiện đến nơi đến chốn, có tiến độ rõ ràng, có sản phẩm cụ thể.

Chỉ khi người dân thực sự tiếp cận được dịch vụ tốt hơn, sống trong môi trường an toàn hơn, chi phí sinh hoạt được giảm bớt, thì thành quả phát triển mới trở thành lợi ích thiết thực, tạo nền tảng ổn định cho những bước đi dài hơn.

Đối với TPHCM, vai trò đầu tàu đặt ra yêu cầu cao hơn về tổ chức thực hiện. Các cơ chế đặc thù đã được Trung ương trao cần được vận hành hiệu quả, tạo chuyển biến rõ trong môi trường đầu tư, trong giải ngân đầu tư công và trong chất lượng phục vụ người dân. Khi thành phố chuyển động nhanh, tác động lan tỏa sẽ rộng hơn.

Thực tiễn cho thấy, cùng một chủ trương, nơi tổ chức thực hiện tốt sẽ cho kết quả khác. Sự khác biệt nằm ở cách điều hành, ở trách nhiệm của từng cấp và ở kỷ luật của bộ máy. Khi mỗi khâu được làm đúng và làm đủ, tổng thể bộ máy sẽ vận hành thông suốt.

Giai đoạn 2026 - 2030 là chặng bản lề của phát triển. “Đường ray” đã được định hình bằng các mục tiêu cụ thể, nhưng hành trình đi đến đích phụ thuộc vào năng lực vận hành của bộ máy. Khi hành động được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đi đến cùng, kỳ vọng của doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân sẽ được chuyển hóa thành động lực phát triển. Đó cũng là thước đo rõ nhất đối với bộ máy vừa được kiện toàn: hiệu quả thực tế trong đời sống kinh tế - xã hội.

AN BÌNH