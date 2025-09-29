ASUS Expert Series: Lựa chọn của những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc cho tương lai

Việc Windows 10 sắp ngừng nhận các bản cập nhật bảo mật (từ tháng 10-2025) khiến nhiều thiết bị hiện hành không còn đủ an toàn để tiếp tục sử dụng trong môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh doanh gia đình sang doanh nghiệp cũng khiến yêu cầu về thiết bị bài bản hơn… Do đó, đây là lúc các doanh nghiệp nhỏ đặt câu hỏi với thiết bị đang dùng: Liệu đã đủ an toàn, đủ bền và đủ yên tâm để vận hành lâu dài?

ASUS ExpertBook P1 - Mẫu laptop doanh nghiệp “quốc dân”

Trong bối cảnh đó, ASUS - thương hiệu dẫn đầu thị phần laptop tiêu dùng tại Việt Nam, đang đẩy mạnh mảng thiết bị doanh nghiệp với dòng laptop ASUS Expert Series. Dù tham gia thị trường B2B từ năm 2017, với lần ra mắt này, ASUS đặt mục tiêu trở thành đối tác công nghệ lâu dài cho doanh nghiệp Việt, khi giải đáp thắc mắc của đối tác: “Laptop phổ thông đang dùng tốt, tại sao phải nâng cấp lên laptop doanh nghiệp như ASUS ExpertBook?”.

Câu trả lời nằm ở chính sự khác biệt về mục đích sử dụng. Laptop phổ thông được thiết kế cho cá nhân nên nhẹ, rẻ, đủ dùng, nhưng với doanh nghiệp, thiết bị phải vận hành ổn định, liên tục. ASUS Expert Series ra đời với độ bền được kiểm định bài bản, hậu mãi tận nơi chuẩn doanh nghiệp, cùng các tính năng như ASUS AI ExpertMeet giúp giảm thao tác thủ công hàng ngày. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp làm việc liền mạch, không gián đoạn - đúng như triết lý “Trusted by IT Experts, Built for Worry-Free Business” mà ASUS theo đuổi: xây dựng một nền tảng đáng tin cậy để doanh nghiệp tự tin vận hành. Khi Windows 10 hết hỗ trợ vào tháng 10-2025, việc nâng cấp lên Windows 11 không đơn giản là cài lại hệ điều hành, nhất là khi nhiều thiết bị đời cũ không có phần cứng bắt buộc như chip bảo mật TPM 2.0, vốn là nền tảng cho các tính năng bảo mật mới mà Microsoft yêu cầu. Do vậy, các dòng ASUS Expert Series đáp ứng ngay những tiêu chuẩn cần thiết của laptop doanh nghiệp: tương thích trọn vẹn với Windows 11, có nền tảng bảo mật phần cứng, được tối ưu để vận hành tốt, liên tục.

ASUS Expert Series đủ tin cậy

Nắp và mặt đáy ASUS ExpertBook có khả năng chịu lực nén lên đến 50 kg

ASUS Expert Series được thiết kế đạt chuẩn độ bền quân sự MIL-STD-810H, cùng việc trải qua bài kiểm tra 157 quy trình do ASUS xây dựng - mô phỏng điều kiện khí hậu, thói quen sử dụng và cường độ làm việc của doanh nghiệp: từ chống rơi rớt, va đập, đổ nước đến chống rung khi di chuyển bằng xe máy, hoạt động ở kho nóng ẩm hoặc hội trường ngoài trời. ASUS ExpertBook có khả năng chịu sốc nhiệt khi chuyển đổi đột ngột giữa -51°C và 71°C và hoạt động liên tục suốt 10 ngày trong điều kiện độ ẩm 95%... Với thiết bị doanh nghiệp, độ bền là điều kiện tiên quyết để đảm bảo vận hành liên tục, không phát sinh chi phí ngoài dự kiến.

Bảo hành quốc tế tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ

ASUS triển khai dịch vụ bảo hành tận nơi trên toàn quốc cho dòng ASUS Expert Series, khi kỹ thuật viên đến tận doanh nghiệp kiểm tra, xử lý. Nếu cần thay thế linh kiện, doanh nghiệp có thể lựa chọn gói Next Business Day để được sửa chữa ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Thời gian bảo hành mặc định của ASUS Expert Series là 2 năm, và có thể mở rộng đến 5 năm tùy theo gói dịch vụ. Pin cũng được bảo hành theo toàn bộ thời hạn máy, không giới hạn trong năm đầu hay yêu cầu mua riêng như nhiều hãng khác. Đặc biệt, toàn bộ dòng ASUS Expert Series đều được áp dụng chính sách bảo hành quốc tế tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

“Laptop quốc dân” với ngân sách hợp lý

Laptop doanh nghiệp ASUS ExpertBook có dòng B phục vụ các tập đoàn lớn với yêu cầu đặc thù cao, có dòng P dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, với việc nâng cấp dễ dàng. Trong đó, ASUS ExpertBook P1 được mệnh danh là “laptop quốc dân” cho văn phòng, với giá khởi điểm chỉ từ 11,29 triệu đồng, với Windows 11 bản quyền và bảo hành tận nơi. Nếu sử dụng cố định, chủ doanh nghiệp có thể chọn ASUS ExpertCenter P500 với giá chỉ từ 9,79 triệu đồng. Tất nhiên, doanh nghiệp, doanh nhân có thể chọn những dòng cao cấp hơn: ASUS ExpertBook B9 OLED siêu nhẹ 990g khi di chuyển thường xuyên; ASUS ExpertBook P5 đạt chuẩn Copilot+ PC với vi xử lý Intel Core Ultra (Series 2) hỗ trợ AI, hay ASUS ExpertCenter P400 All-in-One hiện đại cho không gian tiếp khách.

Dòng máy ASUS ExpertCenter AiO phù hợp với nơi giao tiếp khách hàng

ASUS muốn phổ cập laptop doanh nghiệp

Việc đứng đầu thị phần toàn cầu cũng mang lại cho ASUS lợi thế về chi phí sản xuất, giúp các dòng Expert Series đạt giá bán tối ưu mà không đánh đổi chất lượng. ASUS là một trong số rất ít hãng có khả năng tự thiết kế bo mạch chủ cho toàn bộ dải sản phẩm, giúp hãng đảm bảo chất lượng đầu cuối, rút ngắn thời gian phản hồi khi có sự cố và phù hợp với môi trường doanh nghiệp cần sự ổn định. Phá vỡ định kiến cho rằng “laptop doanh nghiệp là quyền lợi dành riêng cho các tập đoàn lớn”, ASUS Expert Series hướng đến việc phổ cập thiết bị cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Không chỉ dễ tiếp cận về chính sách, ASUS còn phân phối Expert Series tại hàng ngàn điểm bán chính hãng, được vận hành bởi các nhà bán lẻ lớn trong nước. Với các doanh nghiệp lớn hoặc tổ chức mua theo lô, ASUS cũng có kênh phân phối và tư vấn riêng, hỗ trợ triển khai số lượng lớn, quản lý vòng đời thiết bị và tùy biến cấu hình theo đặc thù nghiệp vụ.

Xem chi tiết về thông tin ASUS trên: https://www.asus.com/vn/laptops/for-work/expertbook/

HẢI AN