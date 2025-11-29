Galaxy Tab A11+ mang đến trải nghiệm không gián đoạn

Với thiết kế tinh gọn và hiện đại, Galaxy Tab A11+ mang đến sự tiện dụng và là lựa chọn đáng tin cậy cho các hoạt động đa dạng như làm việc, giải trí và chơi game.

Galaxy Tab A11+ của Samsung

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã ra mắt Galaxy Tab A11+, mẫu máy tính bảng mới được thiết kế nhằm mang đến trải nghiệm giải trí sống động, hiệu suất mạnh mẽ và khả năng đồng hành bền bỉ cùng người dùng trong nhiều năm.

Galaxy Tab A11+ mang đến các tính năng Galaxy trực quan hơn, hỗ trợ người dùng xử lý những tác vụ hằng ngày một cách thuận tiện. Thiết bị được cài đặt sẵn One UI 8 trên nền Android 16 và tích hợp phiên bản Samsung DeX mới nhất với các tính năng đa nhiệm, giúp nâng cao năng suất làm việc.

Sản phẩm này cũng cho phép truy cập nhanh vào các tính năng AI và cải thiện tốc độ duyệt web, đi kèm những công cụ hữu ích như Gemini và Khoanh tròn để tìm kiếm với Google. Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ mạng 5G giúp người dùng tận hưởng tốc độ dữ liệu vượt trội và kết nối ổn định hơn.

Samsung cũng cung cấp Galaxy Tab A11, mang đến những nâng cấp thiết yếu, trải nghiệm Galaxy trọn vẹn và thiết kế tinh gọn. Thiết bị cung cấp dung lượng RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong 128GB, đồng thời hỗ trợ mở rộng tối đa 2TB qua thẻ microSD, phù hợp cho cả nhu cầu học tập, giải trí và lưu trữ dài hạn. Sản phẩm này đã được mở bán từ ngày 26-9-2025 với hai phiên bản màu Xám và Bạc, có mức giá: Galaxy Tab A11 (Wi-Fi): từ 3.990.000 đồng, Galaxy Tab A11 (LTE): từ 5.490.000 đồng.

Dù là lướt web, xem nội dung giải trí, chơi game hay bất cứ tác vụ nào khác, Galaxy Tab A11+ đều mang lại hiệu suất cải tiến vượt trội nhờ bộ xử lý mạnh mẽ. Thiết bị có nhiều tùy chọn cấu hình lên đến 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong, giúp đa nhiệm mượt mà và chơi game ổn định. Ngoài ra, thiết bị còn cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ tối đa 2TB qua thẻ microSD, bổ sung dung lượng để lưu trữ tài liệu, video hay kho nhạc yêu thích của bạn.

Galaxy A11+ sở hữu ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S Series, kết hợp cùng phần cứng bền bỉ và hệ sinh thái hỗ trợ đáng tin cậy từ Samsung. Thiết bị được cam kết cập nhật phần mềm đến bảy thế hệ, giúp máy luôn duy trì hiệu năng ổn định và bảo mật tối ưu, và đi kèm là nền tảng bảo mật Samsung Knox chuẩn doanh nghiệp.

Galaxy Tab A11+ mở bán từ ngày 28-11-2025, hứa hẹn trở thành lựa chọn tối ưu cho nhu cầu học tập, làm việc nhẹ nhàng và giải trí đa phương tiện, đi kèm hai lựa chọn màu Xám và Bạc với mức giá: Galaxy Tab A11+ Wifi giá từ 6.690.000 đồng và Galaxy Tab A11+ 5G giá từ 8.190.000 đồng.

BÌNH LÂM