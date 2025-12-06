Tân binh “bền bất bại” HONOR X9d chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tối 6-12, HONOR đã trình làng HONOR X9d, mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng X9 Series tại thị trường Việt Nam, là chiếc smartphone tầm trung mạnh mẽ và bền bỉ hàng đầu…

Tiếp nối bản sắc “bền như chiến binh” của dòng HONOR X9 Series, HONOR X9d gây ấn tượng mạnh khi đạt chứng nhận SGS Thụy Sĩ cao cấp cho khả năng chống chịu ba yếu tố: bảo vệ rơi vỡ từ độ cao 2,5m, kháng nước và chống bụi chuẩn cao nhất ngành IP69K, cho phép thiết bị chịu được tia nước áp lực mạnh ở nhiệt độ cao, gần như không lo hư hại trong các môi trường khắc nghiệt.

Khẳng định vị thế là mẫu smartphone bền bỉ hàng đầu phân khúc, HONOR X9d được trang bị hệ thống bảo vệ toàn diện với Hệ thống chống rơi siêu đàn hồi HONOR (Ultra-Bounce Anti-Drop), kết hợp vật liệu chất lỏng phi Newton và kính cường lực thế hệ mới, tăng khả năng chống sốc và chống trầy xước.

Máy còn sở hữu cấu trúc chống nước ba lớp 2.0 (Three-layer Water Resistance Structure 2.0), cho phép chịu được xịt rửa áp lực cao, nước nóng, nước bẩn hay tia phun mạnh. Bên cạnh đó, công nghệ cảm ứng nước (AI Heavy Rain Touch) và công nghệ cảm ứng khi đeo găng tay (AI Glove Touch) giúp người dùng thao tác mượt mà ngay cả khi trời mưa lớn hoặc đang đeo găng tay.

Trong các tình huống thực tế, X9d tiếp tục chứng minh độ bền vượt trội: khi vô tình rơi từ tay xuống nền ở độ cao 2,5m hay thử nghiệm bỏ vào máy trộn bê tông, máy vẫn vận hành mượt mà và không có dấu hiệu nứt vỡ màn hình. Ngay cả khi tiếp xúc với nước mưa, rơi vào bồn rửa hay môi trường bùn đất, thiết bị vẫn hoạt động ổn định nhờ cấu trúc kháng nước, chống bụi chuẩn IP69K, được thử nghiệm ngâm nước 30 phút ở độ sâu 1,5m mà vẫn an toàn. HONOR X9d được đánh giá là rất phù hợp để đồng hành lâu dài với người dùng trong nhiều điều kiện, đặc biệt trong môi trường sử dụng đa dạng như Việt Nam.

HONOR X9d được trang bị viên pin silicon-carbon 8.300 mAh, thuộc nhóm dung lượng lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay, mang đến thời lượng sử dụng lên đến 3 ngày với nhu cầu thông thường. Nhờ thuật toán chống lão hoá, thiết bị đạt độ bền pin lên đến 6 năm, hỗ trợ hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ từ -30°C đến 55°C, đồng thời tối ưu hệ thống quản lý pin để giảm nhiệt lượng khi sạc, hạn chế chai pin và duy trì hiệu suất bền bỉ theo thời gian.

Sản phẩm này được đánh giá là smartphone có dung lượng pin lớn nhất phân khúc khi có khả năng vận hành liên tục hơn 48 giờ dưới cường độ sử dụng cao. Theo dữ liệu thử nghiệm, HONOR X9d có thể đạt: 52,5 giờ nghe nhạc; 23,8 giờ xem video trực tuyến; 16,8 giờ chơi game; 12,3 giờ gọi video.

Thông qua Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đại diện HONOR Việt Nam trao khoản hỗ trợ 200.000.000 đồng đến đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lụt miền Trung, Tại buổi ra mắt, ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam chia sẻ: “Những ngày qua, chúng tôi luôn dõi theo và thấu hiểu những mất mát, khó khăn mà đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu khi thiên tai liên tiếp gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống. Với HONOR, khách hàng không chỉ là những người tin dùng sản phẩm mà còn là những người bạn đồng hành mà chúng tôi luôn trân trọng”. Đặc biệt HONOR Việt Nam phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng trao gửi khoản hỗ trợ 200.000.000 đồng đến đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lụt, thể hiện sự quan tâm và mong muốn góp phần giúp người dân sớm ổn định lại cuộc sống. “Chúng tôi hy vọng những hỗ trợ tuy nhỏ bé này sẽ giúp khách hàng an tâm hơn, giảm bớt lo toan và sớm ổn định cuộc sống. Và, HONOR Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn này”, ông Phong chia sẻ. Song song đó, HONOR triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng trên toàn quốc từ nay đến ngày 31-12-2025, tất cả sản phẩm HONOR bán chính hãng sẽ được miễn phí kiểm tra máy, miễn 100% chi phí sửa chữa (bao gồm linh kiện trong và ngoài bảo hành, chi phí nhân công nếu có) và miễn phí vận chuyển hai chiều.

Song song với dung lượng lớn, HONOR X9d được tích hợp công nghệ HONOR SuperCharge 66W giúp rút ngắn đáng kể thời gian sạc, đồng thời hỗ trợ sạc ngược để chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác như smartphone, tai nghe hay đồng hồ thông minh, mang lại sự tiện lợi trong nhiều tình huống cấp thiết.

Camera AI nâng tầm trải nghiệm: HONOR X9d sở hữu camera chính 108MP với cảm biến lớn 1/1.67”, hỗ trợ OIS + EIS giúp giảm rung, tăng độ sắc nét và cải thiện chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống AI đa tính năng gồm: Chỉnh sửa ảnh AI toàn diện, Xóa vật thể AI, Sửa mắt nhắm AI, Xóa phản chiếu AI, Tách nền AI và Nâng cấp ảnh AI, mang đến khả năng chỉnh sửa nhanh chóng, linh hoạt và sáng tạo ngay trên điện thoại, giúp người dùng dễ dàng tạo ra những bức ảnh chất lượng chuyên nghiệp.

Màn hình sống động và hiệu năng mạnh mẽ: Máy trang bị màn hình AMOLED 6,79 inch, hỗ trợ 1,07 tỷ màu với độ phân giải 1.5K, viền siêu mỏng 1,3mm và độ sáng HDR tối đa 6.000 nits, kết hợp tần số quét 120Hz và công nghệ khử nháy PWM Dimming 3840Hz giúp bảo vệ mắt, mang đến trải nghiệm hiển thị mượt mà và sống động. Về hiệu năng, X9d sử dụng Snapdragon 6 Gen 4, cải thiện 29% GPU và 11% CPU, đi kèm RAM Turbo lên tới 12GB và bộ nhớ trong tối đa 512GB, cho khả năng xử lý đa nhiệm, chơi game, xem phim hay làm việc nặng mượt mà, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng của người dùng hiện đại.

HONOR X9d chính thức ra mắt với ba phiên bản màu sắc ấn tượng: Vàng Bình Minh, Đen Bóng Đêm và Đỏ Đôn Hoàng, cùng các tùy chọn cấu hình đa dạng. Với giá bán chính thức cho từng phiên bản lần lượt là 9.990.000 đồng (8+256GB), 10.990.000 đồng (12+256GB) và 11.990.000 đồng (12+512GB). Trong thời gian mở bán, khách hàng được ưu đãi mở bán lên tới 4 triệu đồng. Cụ thể, từ ngày 6 đến ngày 15-12-2025, khách hàng được giảm trực tiếp 1.000.000 đồng hoặc chọn bộ quà tặng 1.500.000 đồng (áp dụng quà tùy cửa hàng)… cùng nhiều ưu đãi khác.

KIM THANH