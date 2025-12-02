HONOR X9d bền bỉ đến mức độ nào?

HONOR X9d sở hữu pin khủng 8.300mAh bền bỉ đến 6 năm, kháng nước IP69K và còn chống rơi vỡ ở độ cao đến 2,5m chuẩn SGS 5 sao Thụy Sĩ… đã tái định nghĩa lại khái niệm siêu bền của thiết bị di động.

HONOR X9d không chỉ siêu bền mà còn có thiết kế rất thời thượng.

Trong năm 2025, thị trường smartphone Việt Nam lần lượt xuất hiện những chiếc di động có dung lượng pin lớn. Từ làn sóng thiết bị dùng pin 7.000mAh từng gây chú ý và khi những ngày qua, HONOR hé lộ HONOR X9d với viên pin silicone-carbon 8.300mAh đã mở ra chuẩn mực mới cho thời lượng sử dụng. Như vậy, đến thời điểm này, con số nói trên gần như như không có đối thủ trong cùng phân khúc, trong khi các điện thoại khác chỉ đạt được mức 5.000 đến 7.000mAh…

Cũng cần chú ý, công nghệ sạc của HONOR X9d cũng được tối ưu, với HONOR SuperCharge giúp sạc nhanh lên đến 66W, rút ngắn đáng kể thời gian hồi năng lượng. Đặc biệt, X9d còn hỗ trợ sạc ngược, cho phép chia sẻ năng lượng với thiết bị khác như smartphone, tai nghe hay đồng hồ thông minh rất tiện lợi. Hệ thống quản lý pin cũng được tinh chỉnh để hạn chế nhiệt lượng khi sạc, tăng độ bền và giảm nguy cơ chai pin theo thời gian.

HONOR X9d tạo dấu ấn khi trở thành model đầu tiên trong ngành đạt chứng nhận SGS Thụy Sĩ cao cấp về khả năng chống chịu 3 yếu tố: Bảo vệ rơi vỡ 2,5m, kháng nước và chống bụi chuẩn IP69K. Việc này đã được chứng minh qua những ngày sử dụng vừa qua, người dùng đã dùng nhiều cách để test sự bền bỉ này và chiếc di động gần như nguyên vẹn và chạy mượt mà. Nên hiện nay, có thể nói đây là chiếc smarphone bền nhất.

HONOR X9d còn sở hữu khả năng chống rơi từ độ cao 2,5 mét, đạt chứng nhận 5 Sao từ SGS Thụy Sĩ, một tổ chức quốc tế vốn nổi tiếng nghiêm ngặt trong kiểm định chất lượng sản phẩm… cho thấy HONOR không chỉ đầu tư vào pin lớn mà còn chú trọng xây dựng một chiếc smartphone bền bỉ, đủ tin cậy để đồng hành lâu dài trong nhiều điều kiện, đặc biệt.

Với người dùng, thông tin cấu hình của Honor X9d được cấu thành từ chip Snapdragon 6 Gen 4, RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB, màn hình AMOLED 1.5K 120Hz. Máy chạy hệ điều hành Android 15 với giao diện MagicOS 9.0 và có camera sau chính 108MP cùng camera góc siêu rộng 5M… đã dư sức cho người dùng thao tác các tác vụ trong môi trường online.

Smartphone đã trở thành thiết bị trung tâm cho công việc, giải trí và xử lý đa nhiệm, thời gian sử dụng dài trở thành tiêu chí quan trọng. Qua sử dụng cho thấy sản phẩm có thể hoạt động liên tục hơn 48 giờ với mức sử dụng cao, đáp ứng trọn vẹn những nhu cầu kéo dài như xem phim, chơi game, quay video hay làm việc đường dài.

Với màn hình 6.79 inch OLED 1.5K độ phân giải cao, tần số quét 120 Hz mượt mà, đạt độ sáng đỉnh lên đến 800 nits, giúp hiển thị sống động ngay cả dưới nắng gắt. Như hôm rồi người dùng có một chuyến cắm trại hai ngày một đêm, HONOR X9d đã trở thành người bạn đồng hành tin tưởng cho các hoạt động, từ giải trí, chụp hình… và cả dùng nó làm đèn pin.

Phía HONOR cho biết, trong ngày 6-12-2025 đến tại, Đại Lộ Lê Lợi, TPHCM, HONOR Việt Nam sẽ ra mắt sản phẩm này và khách hàng sẽ được khám phá HONOR X9d, trực tiếp kiểm nghiệm độ bền của sản phẩm qua các hoạt động tương tác như thả rơi, ngâm nước để… trực tiếp chứng minh khả năng bền bỉ của nó.

KIM THANH