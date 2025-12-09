Máy chơi game cầm tay Legion Go Gen 2 với khả năng tùy biến linh hoạt

Lenovo đã trình làng thiết bị chơi game cầm tay Legion Go Gen 2, mẫu handheld mới nhất với khả năng tùy biến linh hoạt, dù đang ngồi tại bàn làm việc, thư giãn trên sofa, di chuyển trên máy bay hay xuất hiện trên sân khấu…

Legion Go Gen 2 với giá bán lẻ dự kiến là 32.990.000 đồng

Ra mắt nguyên mẫu đầu tiên tại CES 2025, Legion Go Gen 2 nay đã chính thức hiện diện trên thị trường, trong đó có Việt Nam. Thiết bị PC gaming cầm tay chạy Windows 11 này thành công kế thừa trọn vẹn thế hệ Legion Go đầu tiên, không chỉ giữ nguyên DNA đặc trưng mà còn bổ sung nhiều cải tiến quan trọng dựa trên phản hồi từ cộng đồng fan Legion.

Legion Go Gen 2 được trang bị màn hình OLED WUXGA 8.8” tỉ lệ ngang, tần số quét 144Hz VRR, độ sáng 500 nits cùng gam màu DCI-P3, mang đến dải màu rực rỡ và sống động. Với chứng nhận HDR TrueBlack 1000, thiết bị hiển thị độ sâu màu đen chân thực, đồng thời đem lại trải nghiệm mượt mà nhờ hỗ trợ dải tần số quét biến thiên từ 30–144Hz. Chính lợi thế này giúp game thủ phản ứng nhanh hơn, nắm bắt từng chi tiết sắc nét và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc quyết định trong cuộc chơi.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa màn hình và sức mạnh chip vi xử lý AMD Ryzen™ Z2 Extreme với RAM lên tới 32GB 8000MHz cho khả năng xử lý mượt mà đối với mọi tựa game – từ các bom tấn AAA đòi hỏi cấu hình cao, đến các game indie sáng tạo, retro hoài niệm hay game bất kỳ có trong danh mục phong phú của game thủ. Với dung lượng lưu trữ 1TB2 PCIe Gen 4 cùng khe cắm microSD hỗ trợ thêm tối đa 2TB2, thiết bị có thể mang thư viện game khổng lồ đồng hành với game thủ đến bất cứ đâu. Pin của Legion Go Gen 2 còn được nâng cấp lên tới 74Whr, tăng hơn 50% dung lượng so với thế hệ trước.

Nhờ công nghệ Super Rapid Charge và tính năng tối ưu hóa năng lượng thông minh của Legion Space, game thủ có thể kéo dài thời gian chơi lâu hơn mà vẫn đảm bảo hiệu năng đỉnh cao. Bên cạnh đó, hệ thống Legion ColdFront được cải tiến với bộ tản nhiệt lớn hơn, ống dẫn nhiệt kép và quạt tối ưu, giúp tăng lưu lượng gió thêm 45% mà không gây tiếng ồn, giữ cho thiết bị luôn mát mẻ ngay cả trong những trận chiến căng thẳng nhất.

Bộ điều khiển Legion TrueStrike có thể tháo rời đã được tái thiết kế với đường nét công thái học tối ưu hơn, cảm giác cầm nắm mượt mà hơn và bố cục nút thông minh hơn, đồng thời vẫn giữ chế độ FPS, biến tay cầm bên phải thành chuột dọc để mang lại khả năng điều khiển tự nhiên hơn trong các tựa game bắn súng FPS. Bộ điều khiển TrueStrike mang đến sự linh hoạt tối đa khi hỗ trợ nhiều chế độ: console, tablet và handheld.

Legion Go Gen 2 còn sở hữu chân đế chắc chắn hỗ trợ chơi với tay cầm tháo rời, cùng hai cổng USB4 ở trên và dưới thiết bị, giúp kết nối linh hoạt trong mọi tình huống – từ gắn dock, đặt trên bàn đến cầm trên tay. Ngoài ra, cảm biến vân tay tích hợp ngay trong nút nguồn mang lại trải nghiệm đăng nhập nhanh chóng và tiện lợi.

Sản phẩm có mặt trên thị trường từ tháng 12-2025 với giá bán lẻ dự kiến là 32.990.000 đồng, kèm 2 năm bảo hành. Đặc biệt, khi mua sản phẩm tại hệ thống CellphoneS, khách hàng sẽ được tặng kèm túi đeo chéo Lenovo Legion Sling Bag trị giá 800.000 đồng.

KIM THANH