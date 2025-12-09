Máy ảnh Sony Alpha 7V giá 69.990.000 đồng

Alpha 7V được thiết kế để mang lại khả năng sáng tạo tối đa, với dynamic range lên đến 16 stop, tái hiện chi tiết nổi bật ở cả vùng sáng và vùng tối. Ngay cả trong các cảnh có độ tương phản cao, máy vẫn thể hiện được sắc độ chuyển tiếp tự nhiên, mượt mà.

Máy ảnh Sony Alpha 7V

Sony Electronics Việt Nam chính thức giới thiệu Alpha 7V, thế hệ thứ năm được mong đợi nhất của dòng máy ảnh mirrorless full-frame Alpha 7 nổi tiếng.

Sản phẩm sở hữu cảm biến hình ảnh Exmor RS™ CMOS xếp chồng một phần hoàn toàn mới với độ phân giải lên đến 33.0 megapixel, kết hợp cùng bộ xử lý hình ảnh BIONZ XR2™ hoàn toàn mới, tích hợp công nghệ AI tiên tiến từ dòng α™ (Alpha™) mới nhất.

Những nâng cấp này mang đến bước tiến vượt bậc về hiệu suất hình ảnh: Real-time Recognition AF (lấy nét tự động theo thời gian thực), Real-time Tracking (theo dõi thời gian thực), tốc độ, độ chính xác màu ổn định, đồng thời tối ưu khả năng chụp ảnh và quay video trong nhiều điều kiện tác nghiệp. Alpha 7V trở thành chiếc máy ảnh Hybrid Full-frame linh hoạt, mạnh mẽ và toàn diện hơn bao giờ hết dành cho thế hệ sáng tạo mới.

Alpha 7V tích hợp bộ xử lý AI vào chip xử lý BIONZ XR2, mang đến cải tiến vượt bậc về tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy cho hệ thống lấy nét tự động. Máy sở hữu hiệu năng Real-time Recognition AF cải thiện đến 30%, cho khả năng nhận diện chủ thể ngay lập tức và bám nét với độ chính xác cao. Với 759 điểm lấy nét theo pha và vùng phủ khung hình lên đến 94%, Alpha 7V đảm bảo theo dõi chủ thể chính xác gần như tuyệt đối trên toàn bộ khung hình, ngay cả trong điều kiện ánh sáng thấp xuống đến EV-4.0.

Sự kết hợp giữa cảm biến Exmor RS™ CMOS xếp chồng một phần với tốc độ đọc nhanh hơn khoảng 4,5 lần và bộ xử lý BIONZ XR2™ cho chất lượng hình ảnh cao với độ méo tối thiểu.

Hệ thống theo dõi chủ thể chuẩn xác với khả năng tính toán AF/AE lên đến 60 lần mỗi giây và chụp liên tục không blackout lên đến 30 fps với AF/AE tracking, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào, kể cả chuyển động nhanh và khó nắm bắt như động vật hoang dã hay hoạt động thể thao. Ngay cả khi chụp RAW 14-bit, máy vẫn duy trì tốc độ chụp liên tục lên đến 30 fps với AF/AE tracking.

Tính năng Cân bằng trắng tự động (AWB) dựa trên AI được nâng cấp, tận dụng công nghệ phân tích bối cảnh và ước tính nguồn sáng chuyên sâu. Nhờ đó, máy có thể tự động điều chỉnh sắc độ phù hợp để tái tạo màu sắc trung thực và ổn định hơn, đồng thời giảm khối lượng công việc hậu kỳ.

Mở rộng tiềm năng sáng tạo cho nhà làm phim đa năng, Alpha 7V bổ sung các chế độ quay 4K, bao gồm 4K 60p full-frame, và 4K 120p APS-C/Super 35mm, mang lại chất lượng hình ảnh giàu chi tiết và linh hoạt khi xử lý hậu kỳ.

Bên cạnh đó, Sony cũng ra mắt SEL2870 thế hệ thứ 2, ống kính zoom tiêu chuẩn full-frame gọn nhẹ, hỗ trợ tối đa cho khả năng chụp liên tục tốc độ cao của Alpha 7V.

BÌNH LÂM