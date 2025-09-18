ASUS ra mắt dải sản phẩm ASUS Expert Series

Sự kiện ASUS Expert Series – Giải pháp bền bỉ đưa doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI vừa được tổ chức tại TPHCM

Với dòng ASUS Expert Series, ASUS đã đưa yếu tố độ bền lên thành tiêu chuẩn cốt lõi. Toàn bộ thiết bị đều đạt chứng nhận MIL-STD-810H - tiêu chuẩn quân sự Mỹ khắt khe với nhiều hạng mục kiểm tra như rung lắc, sốc nhiệt, bụi bẩn, độ ẩm cao và va đập.

Đáng chú ý, nhiều bài kiểm tra trong số này phản ánh chính xác các điều kiện sử dụng thường thấy tại Việt Nam - như khả năng chống bụi trong môi trường đô thị, vận hành bền bỉ dưới độ ẩm lên tới 95%, hay chống sốc nhiệt khi thiết bị phải liên tục di chuyển giữa môi trường điều hòa và ngoài trời nắng nóng. Đây là những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhưng lại gây hao mòn linh kiện nhanh chóng nếu không được xử lý ngay từ khâu thiết kế.

Bên cạnh đó, ASUS còn áp dụng bài kiểm tra độ bền với 157 quy trình mô phỏng thực tế sử dụng trong môi trường làm việc. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố xảy ra trong môi trường văn phòng là những tình huống bất khả kháng, không thể hoàn toàn ngăn chặn bằng quy trình hay đào tạo người dùng. Chính vì vậy, ASUS đã chủ động thiết kế thiết bị để tăng cường khả năng “phòng vệ thụ động” trước các rủi ro này.

ASUS cũng giới thiệu ASUS Expert Series, được trang bị những công nghệ AI thiết thực, trong đó trọng tâm là ASUS AI ExpertMeet - bộ công cụ hỗ trợ cộng tác thông minh có thể ghi lại nội dung cuộc họp, tạo bản tóm tắt ngắn gọn, hiển thị phụ đề theo thời gian thực, dịch song ngữ và thậm chí chèn watermark khi người dùng chia sẻ màn hình. Toàn bộ quá trình xử lý được thực hiện ngay trên máy, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và dữ liệu được bảo mật tuyệt đối.

Một số dòng máy ASUS Expert Series cũng được trang bị chipset mới nhất, tích hợp NPU - bộ xử lý AI chuyên dụng - nhằm đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC do Microsoft đưa ra. Nhờ đó, thiết bị sẵn sàng vận hành các tính năng AI tích hợp sâu trong Windows như Recall (truy xuất lịch sử làm việc thông minh), Studio Effects (tùy chỉnh webcam bằng AI), Cocreator (sáng tạo hình ảnh bằng AI) hay Live Captions (chuyển lời nói thành phụ đề theo thời gian thực).

ASUS Expert Series được tích hợp bộ giải pháp bảo mật cấp doanh nghiệp mang tên ASUS ExpertGuardian, đảm bảo an toàn toàn diện từ phần cứng đến phần mềm. Ngoài ra, tất cả thiết bị ASUS Expert Series đều được cài sẵn Windows 11 bản quyền, không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn giúp doanh nghiệp được cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật.

ASUS còn chú trọng khả năng triển khai và vận hành hệ thống ở quy mô lớn. ASUS Expert Series hỗ trợ cấu hình từ xa, dễ dàng tích hợp vào hạ tầng quản lý thiết bị hiện có, đồng thời đi kèm công cụ ASUS Cloud Recovery và phần mềm hỗ trợ cài đặt hàng loạt - giúp bộ phận IT tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

Yếu tố bền vững là một phần quan trọng trong thiết kế và vòng đời sản phẩm. ASUS Expert Series sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đạt chứng nhận EPEAT Silver/Gold và tuân thủ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Energy Star. Khả năng nâng cấp dễ dàng cũng góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị, hạn chế rác thải điện tử - một trong những thách thức lớn của ngành CNTT trong giai đoạn chuyển đổi số toàn cầu.

Dải sản phẩm cũng thể hiện sự đa dạng về hình thái và trải nghiệm sử dụng. Có thể kể đến ASUS ExpertBook B9 OLED siêu mỏng nhẹ chỉ 990g cho nhu cầu di chuyển thường xuyên; ASUS ExpertBook B3 Flip với thiết kế xoay gập linh hoạt phục vụ giáo dục và trình chiếu; hay ASUS ExpertBook P1 - mẫu laptop văn phòng “quốc dân” nhờ cấu hình tốt và giá dễ tiếp cận.

Chia sẻ về chiến lược tại thị trường Việt Nam, ông Rex Lee - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ASUS toàn cầu - cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến một giai đoạn ‘vàng’ trong quá trình nâng cấp thiết bị tại Việt Nam. Đây là thời điểm phù hợp để ASUS đưa toàn bộ thế mạnh của mình , từ phần cứng, phần mềm đến dịch vụ - đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp thông qua ASUS Expert Series.

BÌNH LÂM