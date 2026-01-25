Pháp luật

Ba người tử vong, một người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp, Đồng Hới

Ba người tử vong, một người bị thương được phát hiện trên đường Võ Nguyên Giáp, Đồng Hới, Quảng Trị rạng sáng nay, 25-1.

Rạng sáng 25-1, người dân phát hiện ba người nằm bất động trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, khu vực bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị. Khi lực lượng chức năng có mặt, xác định cả ba đã tử vong, một người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng nghi liên quan vụ việc như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia. Một xe máy bị hư hỏng phần đầu nằm gần vị trí các nạn nhân.

Danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố. Vụ việc xảy ra trong khung giờ đêm khuya tại khu vực ven biển vắng người qua lại.

MINH PHONG

