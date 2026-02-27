Phường Vũng Tàu: Khởi tố vụ đâm 3 du khách đến từ Đồng Nai

Pháp luật

Ngày 27-2, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Thành (SN 2007, ngụ phường Vũng Tàu) và Phạm Danh Hoàng An (SN 2009, ngụ phường Phước Thắng) về tội “Cố ý gây thương tích”. Riêng Ngô Văn Thành bị khởi tố thêm tội “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin ban đầu, tối 26-10-2025, Thành và An ngồi nhậu, bức xúc vì một nhóm thanh niên chạy xe ngang qua nẹt pô gây ồn ào. Cả hai sau đó điều khiển xe máy đi truy tìm nhóm này để “hỏi chuyện” nhưng không gặp.

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27-10, nhóm 6 du khách đến từ Đồng Nai sau khi vui chơi đi tìm cây xăng, trong đó có Phạm Việt Khái (SN 2005), Nguyễn Duy Mạnh (SN 2006) và Lê Thành Công (SN 2005). Khi thấy nhóm du khách đi xe máy ngang qua, Thành và An cho rằng đây là nhóm đã nẹt pô trước đó nên chặn đầu xe buộc 6 người dừng lại.

Đối tượng Phạm Danh Hoàng An ( áo thun đỏ đứng thứ 2 từ bên trái vào) và đối tượng Ngô Văn Thành (mặc áo thun xanh đứng thứ 3 từ trái sang)

Thành xuống xe, dùng dao nhọn đâm một nhát vào vai phải anh Lê Thành Công, tiếp tục đâm vào lưng anh Phạm Việt Khái và vai trái anh Nguyễn Duy Mạnh rồi cùng An bỏ chạy. Khi rời hiện trường, lưỡi dao vẫn còn cắm trên vai anh Mạnh.

Hậu quả, anh Nguyễn Duy Mạnh bị thương tích 15%; anh Lê Thành Công và anh Phạm Việt Khái mỗi người bị thương tích 1%.

NGUYỄN NAM

