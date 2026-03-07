Điều tra thủ phạm bôi đen biển báo để "né" tải trọng ở Gia Lai

Chiều 7-3, thông tin với báo chí, ông Đinh Thành Tiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) cho biết, Công an xã này đang điều tra vụ bôi đen các biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến ĐH21 qua địa bàn.

Trước đó, người dân phản ánh nhiều biển báo giới hạn tải trọng tại các cống hộp, cầu trên tuyến ĐH21 bất ngờ bị bôi sơn đen, khiến biển báo bị che kín, mất tác dụng cảnh báo giao thông. Trong đó, các biển báo giới hạn tải trọng 13 tấn tại 2 cống hộp và 1 cây cầu trên đoạn qua thôn Hội Vân (xã Hòa Hội) bị bôi đen bằng sơn.

Một biển báo hạn chế tải trọng trên tuyến ĐH21 (đoạn qua xã Hòa Hội) bị bôi 2 lần trong 1 tháng qua. Ảnh: NDCC

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Hòa Hội đã cử lực lượng khắc phục, sơn lại các biển báo theo quy định, đồng thời giao Công an xã khẩn trương điều tra, làm rõ thủ phạm và động cơ.

Theo Công an xã Hòa Hội, trước Tết Nguyên đán, các biển báo tại tuyến đường này cũng từng bị bôi sơn đen và đã được địa phương khắc phục.

Theo người dân địa phương, thời gian qua, trên tuyến ĐH21 thường xuyên xuất hiện xe ben, xe tải chở đất tải trọng lớn phục vụ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát.

Về trường hợp các xe tải, xe ben lưu thông vượt tải vào tuyến ĐH21, ông Tiến cho biết, địa phương đã giao lực lượng Công an xã phối hợp với lực lượng CSGT khu vực để tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị UBND xã Hòa Hội xem xét phối hợp tạm tháo dỡ các biển báo hạn chế tải trọng 13 tấn trên tuyến ĐH21 để tạo điều kiện vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Hòa Hội, tải trọng tuyến đường đã được tính toán từ khi xây dựng, theo kết cấu đường của xã phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận lợi. Nếu cần thay đổi để phục vụ dự án, chủ đầu tư phải có đề xuất để các cơ quan liên quan họp bàn, xem xét theo quy định.

NGỌC OAI