Triệt phá đường dây "3 đời chữa xương khớp" lừa đảo hơn 227 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, sau thời gian dài điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ, ngày 4-2-2026, Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá chuyên án CT288.

Lê Đình Tiến khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp hai địa điểm của Công ty TNHH Hoàng Minh Đường do Hoàng Văn Toàn (sinh năm 1986, trú xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc, gồm khu vực sản xuất thuốc tại phố 1, xã Bá Thước và phòng khám tại số 31-33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Tại đây, cơ quan công an thu giữ nhiều máy móc, nguyên liệu dùng để chế biến, sản xuất thuốc; cùng sổ sách, tài liệu, kịch bản tư vấn khách hàng và hệ thống máy tính, điện thoại.

Hoàng Văn Toàn cùng nhiều đồng phạm bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (sinh năm 1996, cùng trú xã Bá Thước). Trước đó, Toàn từng là nhân viên ngân hàng nhưng nghỉ việc và đăng ký học lớp y học cổ truyền trực tuyến vào năm 2016. Sau khi hoàn thành khóa học năm 2018, Toàn đến học việc tại phòng khám y học cổ truyền của Hoàng Thị Nhung (sinh năm 1987) tại xã Bá Thước.

Trong quá trình này, Toàn và Nhung biết một người ở Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên tìm đến xin chia sẻ. Tuy nhiên, khi tự thực hiện, hai người không phối được thuốc theo đúng tỷ lệ nên việc chữa trị không đạt hiệu quả.

Cuối năm 2020, do dịch Covid-19, Nhung ngừng hoạt động và cho Toàn mượn địa điểm, đồng thời cho thuê chứng chỉ hành nghề. Từ đó, Toàn tự phối trộn các loại thảo dược theo ý cá nhân, đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Tang vật bị lực lượng Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Đến tháng 10-2023, nhận thấy việc quảng cáo trên mạng xã hội có thể mang lại lợi nhuận lớn, Toàn hợp tác với Lê Đình Tiến để triển khai chiến dịch truyền thông, quảng cáo cho bài thuốc. Dù biết sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành và không phải bài thuốc gia truyền, các đối tượng vẫn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền ba đời có khả năng chữa bệnh xương khớp.

Khi lượng đơn hàng tăng, Tiến và Toàn thống nhất thành lập công ty để mở rộng hoạt động và chia lợi nhuận theo tỷ lệ Toàn 70%, Tiến 30%.

Để sản xuất “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”, Hoàng Văn Toàn thu mua các loại thân, lá, vỏ cây từ nhiều nguồn khác nhau, chủ yếu là người dân địa phương. Sau đó, các nguyên liệu được đưa về cơ sở để băm, xay, trộn theo tỷ lệ do Toàn tự đặt ra rồi đóng gói dạng bột.

Tháng 7-2024, sau khi thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, các đối tượng xây dựng hệ thống vận hành gồm nhiều bộ phận như thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc, khám chữa bệnh trực tiếp tại phòng khám, tư vấn online, marketing và hành chính.

Để tạo lòng tin, các đối tượng liên tục đưa ra thông tin sai sự thật, như quảng cáo bài thuốc là gia truyền nhiều đời, cam kết chữa khỏi hoàn toàn, điều trị tận gốc bệnh xương khớp.

Hàng loạt fanpage được lập ra và chạy quảng cáo với chi phí lớn trên Facebook, Zalo, TikTok để tiếp cận người bệnh trên cả nước. Các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh từ các chương trình truyền hình, mượn danh các hiệp hội đông y để tạo uy tín giả.

Tại trụ sở công ty, lực lượng “sale” được đào tạo theo kịch bản tâm lý, mạo danh bác sĩ hoặc lương y để tư vấn, cam kết “chữa khỏi 100%”. Khi khách hàng phản ánh thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng còn tự ý gửi thêm thuốc tây như Tetracyclin để xử lý tác dụng phụ.

Kết quả trích xuất dữ liệu từ phần mềm bán hàng cho thấy, từ năm 2023 đến 2025, nhóm này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Không chỉ chiếm đoạt tiền bạc, loại “thảo dược” này còn gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe nhiều người. Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp sau khi sử dụng đã bị phù nề, hoại tử và gặp các biến chứng nguy hiểm.

Qua đấu tranh, Hoàng Văn Toàn thừa nhận bài thuốc không có công thức chuẩn, các nguyên liệu chủ yếu là thân cây, lá cỏ không rõ nguồn gốc, được băm nghiền trong điều kiện không bảo đảm vệ sinh rồi đóng gói.

Cơ quan điều tra xác định nhiều người trong đường dây biết rõ Toàn không phải lương y, bài thuốc không hợp pháp nhưng vẫn tham gia vì lợi nhuận.

Ngày 6-2-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án; đến ngày 10-2-2026 khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến và 10 đối tượng khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Qua chuyên án, cơ quan công an cảnh báo tình trạng quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật trên mạng xã hội ngày càng phức tạp. Người dân cần thận trọng với các sản phẩm chữa bệnh không rõ nguồn gốc, chưa được cơ quan y tế cấp phép; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.

DU LÊ