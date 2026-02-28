Pháp luật

An ninh - trật tự

Công an xác minh clip xe máy bị ô tô chèn ngã, suýt bị xe tải cán

SGGPO

Sáng 28-2, một số hội nhóm giao thông trên mạng xã hội đăng tải và lan truyền clip người đi xe máy bị xe ô tô bán tải chèn ép, ngã ra đường. Điều đáng nói, thời điểm xe máy ngã, xe tải cỡ lớn đi song song.

Theo clip chia sẻ, sự việc xảy ra tối 27-2, tại Hà Nội. Trên xe máy thời điểm bị ngã có 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ em.

Hình ảnh xe ô tô chèn xe máy trên đường

Chiều cùng ngày, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ sớm có thông tin.

Ảnh màn hình 2026-02-28 lúc 17.50.19.png
Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cũng đang vào cuộc xác minh clip trên, trong đó có việc làm rõ biển số xe của chiếc xe ô tô bán tải trên, cũng như thông tin của người điều khiển xe máy.

Đoạn đường xảy ra vụ việc là đường Vành đai 3, Hà Nội.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

xe máy bị ô tô chèn trên đường xác minh clip xe máy bị chèn ngã ra đường Cục Cảnh sát giao thông.

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn