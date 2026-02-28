Công an xác minh clip xe máy bị ô tô chèn ngã, suýt bị xe tải cán

Sáng 28-2, một số hội nhóm giao thông trên mạng xã hội đăng tải và lan truyền clip người đi xe máy bị xe ô tô bán tải chèn ép, ngã ra đường. Điều đáng nói, thời điểm xe máy ngã, xe tải cỡ lớn đi song song.

Theo clip chia sẻ, sự việc xảy ra tối 27-2, tại Hà Nội. Trên xe máy thời điểm bị ngã có 3 người, gồm 2 người lớn và 1 trẻ em.

Hình ảnh xe ô tô chèn xe máy trên đường

Chiều cùng ngày, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã tiếp nhận thông tin phản ánh và sẽ sớm có thông tin.

Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, Đội Cảnh sát giao thông số 14 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) cũng đang vào cuộc xác minh clip trên, trong đó có việc làm rõ biển số xe của chiếc xe ô tô bán tải trên, cũng như thông tin của người điều khiển xe máy.

Đoạn đường xảy ra vụ việc là đường Vành đai 3, Hà Nội.

GIA KHÁNH