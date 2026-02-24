Bắt tài xế kéo lê cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Quyền (sinh năm 2001, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, theo khoản 1, điều 330, Bộ luật Hình sự.

Sáng 24-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền, nhằm làm rõ về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quyền (quần màu đen)

Trước đó, tối 19-2, Tổ Cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang trong khi làm nhiệm vụ tại thôn Tân Bắc đã ra hiệu lệnh dừng xe đối với ô tô biển số 29N-1925 để kiểm tra nồng độ cồn.

Trong quá trình làm việc, tài xế bất ngờ giữ tay cán bộ làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió và tăng ga bỏ chạy, khiến cán bộ bị kẹt tay, phải chạy theo và bám vào xe.

Sau khi di chuyển khoảng 500m, đối tượng buông tay, hạ kính chắn gió làm chiến sĩ cảnh sát giao thông ngã xuống đường, bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Kết quả xác minh xác định nồng độ cồn của Nguyễn Tuấn Quyền là 0,21 mg/L khí thở. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

