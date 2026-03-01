Tây Ninh: Xử phạt người đàn ông chặn đầu xe taxi sau va chạm giao thông

Ngày 1-3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Trạm CSGT Trảng Bàng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông V.T.P. (31 tuổi, ngụ phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh) vì hành vi “để xe ở lòng đường gây cản trở giao thông” và “điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái”, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

Ảnh cắt từ video

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 10 phút ghi lại cảnh ông V.T.P. điều khiển xe máy chặn đầu một xe taxi giữa đường và có biểu hiện thách thức.

Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Trảng Bàng phối hợp Công an phường Long Hoa mời người này đến làm việc. Ông V.T.P. khai, tối 25-2, điều khiển xe máy BKS 70L1-54974 chở em ruột lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng Trường Hòa về ngã tư Long Thành Bắc thì va chạm nhẹ với xe taxi BKS 70A-04…

Sau va chạm, cho rằng tài xế taxi không xin lỗi, ông V.T.P. bức xúc vượt lên chặn đầu xe giữa đường và có lời lẽ thách thức. Vụ việc không xảy ra xô xát, nhưng clip phát tán trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Tại cơ quan công an, ông V.T.P. cho biết đã nhận thức sai phạm do hành vi bộc phát, đồng thời cam kết không để tái diễn.

QUANG VINH